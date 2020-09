Návrh MPSV: Vyplácení ošetřovného po celou dobu výuky na dálku

Praha - Zaměstnanci, kteří by museli v novém školním roce zůstat se školáky kvůli uzavření třídy či školy doma, by mohli dostávat ošetřovné po celou dobu výuky na dálku. Dávka by se vyplácela na děti do 13 let. Za určitých podmínek by ji mohli pobírat i takzvaní dohodáři. Prodloužené ošetřovné by bylo i pro lidi, kteří by se po uzavření stacionářů museli postarat o své blízké. Počítá s tím návrh zákona z dílny ministerstva práce. Autoři výdaje do konce června spočítali na 650 milionů korun. Návrh zveřejnila na svém webu vláda.

V minulém školním roce kabinet nařídil školy uzavřít od 11. března. Do prázdnin výuku už plně neobnovily. Děti se učily na dálku. Ve druhé půlce března musely přerušit provoz i stacionáře pro lidi s postižením a pro seniory.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Je možné ho získat i na jiné členy rodiny. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Kvůli epidemii se na jaře platila dávka na děti do 13 let, a to až do konce června. Od dubna částka činila 80 procent základu výdělku. Podle návrhu by se nyní zvyšovat neměla. Mělo by se jen prodloužit vyplácení na celou dobu případného uzavření tříd či škol i stacionářů. Podpora by měla být znovu na školáky do 13 let.

Rodiče by museli mít jako na jaře potvrzení od školy o uzavření, jeho důvodu i trvání a o výuce na dálku. Na tu se má podle manuálu ministerstva školství přejít, pokud zbude ve třídě či skupině méně než polovina žáků.

Prodloužené covidové ošetřovné se nemá vyplácet za dobu prázdnin či ředitelského volna. Pokud je výuka ve škole omezená a koná se jen v některých dnech, ani za ty by se dávka podle návrhu poskytovat neměla. Nárok na ni by naopak mohli mít rodiče dítěte, které skončí v karanténě, i když jeho třída zavřená nebude. Pokud se školák bude učit na dálku, ošetřovné za celou dobu stát pošle. Na peníze by měli mít nárok i pracovníci na dohodu, kteří si aspoň tři měsíce před uzavřením třídy, školy či stacionáře platili nemocenské pojištění.

Upravené ošetřovné by se podle návrhu mělo vyplácet nejvýš do konce školního roku. Ministerstvo práce náklady do června vyčíslilo na 650 milionů. Počítalo při tom s tím, že by karanténa měla trvat 14 dní. K nynějším devíti dnům by tak přibylo pět proplácených dnů. Ministerstvo zdravotnictví pravidla ale upravilo. Nově má karanténa trvat deset dnů. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden řekla, že vládní strany o ošetřovném už debatovaly a podle premiéra Andreje Babiše (ANO) změna pravidel kvůli koronaviru není nutná.

Na ošetřovné se letos ve druhém čtvrtletí při plošném zavření škol a navýšení dávky vydalo asi 7,06 miliardy korun. Je to zhruba patnáctkrát víc než za druhé čtvrtletí loni. Systém nemocenského pojištění, z něhož se platí i nemocenská, mateřská či otcovská, se letos dostal do nejhlubšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Výdaje v prvním pololetí přesáhly příjmy zhruba o 13 miliard.

Ministerstvo práce žádá o rychlé přijetí úpravy ošetřovného. Podle autorů by vláda měla návrh zákona schvalovat v pondělí, aby ho v září projednala Sněmovna. Po ní by hned dostal normu Senát a k podpisu i prezident. Pravidla karanténního ošetřovného by začala platit hned po vyhlášení ve sbírce zákonů.