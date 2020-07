Návrh ČSSD by podle analytiků ceny bytů nesnížil, právě naopak

Praha - Návrh zákona, podle kterého by mimo jiné obce měly od developera dostat 25 procent bytů pro své účely za nákladové ceny, by ceny bytů nesnížil, právě naopak. Uvedli to analytici a developeři, které ČTK oslovila. ČSSD, která zákon představila, si od něj slibuje výrazné snížení cen. Podle analytiků navíc zvyšuje prostor pro korupci. Uvedli také, že nákladové ceny se v poslední době výrazně přiblížily prodejním. Někteří developeři by byli ochotni nabídnout část bytů obcím přednostně, ale za tržní cenu sníženou maximálně o množstevní slevu.

"Pokud by developer dosáhl u čtvrtiny stavěných bytů nulové marže, musel by o čtvrtinu zvýšit marži u ostatních bytů. Výsledkem by tedy bylo citelné zvýšení ceny tržně prodávaných bytů. Za problém bych považoval I celkové pokřivení cenových relací na trhu, které by se mohlo stát podhoubím pro spekulace a korupci," uvedl například analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Podle analytika Czech Fund Lukáše Kovandy s návrhem ČSSD z ekonomického hlediska nelze souhlasit. Omezil by svobodu podnikání developerů a dalších podnikatelů ve stavebnictví. "Přitom právě dostatečný zisk je to, co developery motivuje k jejich ekonomické aktivitě. Navíc přidělování obecných bytů má značný korupční potenciál. Obecní zastupitelstva získají bezpracně majetek, s nímž budou moci nakládat zcela netržně, čili třeba právě přidělovat byty na bázi korupce," doplnil Kovanda.

Analytik společnosti Natland Petr Bartoň uvedl, že v případě zavedení této normy by se stavělo ještě méně, snížil by se počet nových bytů a dále vzrostly ceny. "Samy radnice by na tom přitom prodělaly. Nákladové ceny staveb, které by radnice platily, se v posledních letech výrazně přiblížily prodejním cenám. Takže představa, že radnice takto pod cenou znárodní soukromě vybudované byty, je mylná," sdělil Bartoň.

Podle ředitele Asociace developerů Tomáše Kadeřábka je návrh ČSSD nebezpečným pokusem, který jde daleko za hranu sektorové daně. "Chtějí-li politici skutečně pomoci k levnějším bytům, nechť prosadí skutečnou kvalitní a efektivní rekodifikaci stavebního práva. Aby se na povolení nečekalo osm a více let. Ať výstavbu bytů především pro mladé rodiny podpoří daňovými úpravami," uvedl Kadeřábek. Daňová zátěž na bydlení je podle něj v Česku v porovnání s EU vysoká.

Podle mluvčího developerské společnosti Central Group Ondřeje Šťastného se má veřejná správa postarat hlavně o to, co nemůže zajistit soukromý sektor. Tedy především o základní stavby dopravní a technické infrastruktury, o důležité stavby pro zdravotnictví, sociální účely, vzdělávání, kulturu nebo bezpečnost. "Nemáme problém s tím byty v každém novém projektu nabídnout přednostně městu, ale to by je muselo koupit za běžnou tržní cenu sníženou maximálně o množstevní slevu. Pokud by město mělo získat až čtvrtinu bytů za výrazně nižší než tržní cenu, logicky by to se to projevilo ve zvýšení cen ostatních bytů," dodal Šťastný.

Poslanecký návrh ČSSD o veřejně prospěšných bytových společnostech by měl obcím usnadnit výstavbu bydlení. Základem zákona je formulace neziskového charakteru výstavby a provozování bytů. Nositelem výstavby by byla veřejně prospěšná společnost, která může mít formu družstva, spolku, společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. "Každá forma má svá specifika, ale společný princip zajišťuje bydlení, nikoliv zisk investorovi. Obce získají nová oprávnění při povolování výstavby investičních bytů žádat, aby až 25 procent nových bytů bylo v režimu tohoto zákona," řekl dnes novinářům poslanec ČSSD Jan Birke. Při návrhu zákona se ČSSD inspirovala v Rakousku a Velké Británii.

Jak Birke dále uvedl, zákon umožní bytovým družstvům návrat k výstavbě, přestanou být pouhými správci v minulosti postavených bytů, aniž by ohrozily oprávněné zájmy současných bydlících. "Zákon pamatuje i na využití již platné úpravy sociálního družstva pro výstavbu se zaměřením na poskytování sociálního bydlení. Zákon se odkazuje na provedení formou nařízení vlády. To umožní být flexibilní podle podmínek na trhu s bydlením," dodal Birke.