Návraty z Francie a Řecka budou pro Čechy bez testů

Praha - Od pondělí 14. prosince se Češi při návratu z Francie a Řecka mohou vracet bez omezení. Test na covid-19 musí mít při příjezdu z těchto zemí jen cizinci, kteří v Česku dlouhodobě pracují nebo studují. Oba státy se po dnešnní aktualizaci takzvaného cestovatelského semaforu nově přesunuly na seznam oranžových zemí. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

"Do oranžové kategorie se nově od pondělí 14. prosince přesune Francie a Řecko. Češi se tak budou moci z těchto zemí vracet bez omezení, test po návratu z oranžových zemí musí dokládat cizinci, kteří pracují nebo studují na území ČR," uvedla.

Oranžově označné státy mají střední míru rizika nákazy, podíl pozitivních testů je tam nad čtyři procenta a evidují méně než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři. V této skupině kromě Řecka a Francie jsou také Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Malta a Norsko, dále Kanárské a Baleárské ostrovy spadající pod Španělsko a Azory a Madeira patřící Portugalsku.

Zelené jsou v semaforu země, které dostatečně testují a za poslední dva týdny v nich přibylo na 100.000 obyvatel méně než 25 nových případů covidu-19 a pozitivní byla méně než čtyři procenta testů. Z evropských zemí se to týká jen Vatikánu, z dalších Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru a Thajska.

Vysokou míru rizika označenou červenou barvou mají státy, které mají podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a víc než 250 případů koronaviru na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny. U těchto států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelné cestě do určité země. Patří tam aktuálně i všechny státy sousedící s ČR.

Do zemí označených červenou barvou je možné cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na onemocnění covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů. Pro ostatní cesty platí obecná výjimka maximálně na 12 hodin.

Pandemie koronaviru tento rok výrazně omezila cestování po celém světě. Na podzim česká vláda hranice na rozdíl od jarní vlny neuzavřela, pro Čechy ale představují komplikace hlavně nařízení ostatních států, většina zemí EU zařadila ČR na svůj karanténní seznam. Podmínkou cestování jsou tak většinou negativní testy na koronavirus či karanténa po příjezdu. České ministerstvo zahraničí doporučuje cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech.