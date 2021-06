Paříž - Z rukou legendární Martiny Navrátilové převzala Barbora Krejčíková pohár po triumfu na Roland Garros. Osmnáctinásobná grandslamová šampionka Navrátilová psala Krejčíkové celou dobu v Paříži povzbuzující zprávy a vyzdvihla její pestrou hru.

"Tenis cítí. Hrávala lepšího debla než singla, vidí kurt jinak geometricky a má cit. Může přidat ránu nebo taky ubrat rychlost, dát kraťasy. Má prostě výborný cit pro míč. Hraje starobylý tenis, ale platí to, s razancí," řekla Navrátilová o Krejčíkové v rozhovoru pro Českou televizi.

Vyzdvihla tenisovou náturu Krejčíkové. "To je něco extra, opravdu speciálního. Pamatuje si dobré věci, které jí pomáhají. Ty, které jí nepomáhají, změní, okamžitě ty chyby spraví. Má fantastickou hlavu, to se nedá naučit, musí to mít a pak se to dá podporovat, ale je to z vnitřku. Říkala, že to má od maminky, takže to má v sobě dlouhou dobu," řekla Navrátilová Radiožurnálu.

Vítězka French Open z let 1982 a 1984 by ráda viděla, kdyby Krejčíková o něco častěji využívala možnosti ukončit míč voleji. "Chtěla jsem ji popostrčit víc do sítě, pár míčů mohla zahrát volejem, ale nechala míč padnout. Ale to přijde. Aleš (trenér Kartus) se s ní snaží to takhle dělat, aby šla víc dopředu. Ale nepotřebovala to, vyhrála i takhle. To je něco!" řekla Navrátilová.

Navrátilová předávala Krejčíkové v sobotu pohár Suzanne Lenglenové. "Když Petra (Kvitová) vyhrála (Wimbledon), tak jsem jí tleskala z tribuny, ale tohle je něco jiného. Dávat krajance pohár v Roland Garros, to bylo něco speciálního," radovala se vítězka 167 turnajů ve dvouhře.

Krejčíkovou zná Navrátilová podle svých slov sedm osm let, "Když byla ještě juniorka," řekla. "Pak vyhrávala debly a říkám si: 'Ta je tak šikovná, proč nemůže hrát líp i v singlu?' A teď se to otočilo. Hrála fantastický tenis posledních osm měsíců a pořád se vylepšovala," řekla Navrátilová.

Po každém kole posílala Krejčíkové esemesky. "Že se dostane do finále a že to vyhraje, to nikdo nepředpovídal, ani ona. Jsem za ni samozřejmě hrozně šťastná," řekla Navrátilová.