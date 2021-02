Návrat žáků do škol bude podle Plagy záležet na zajištění testování

Praha - Návrat žáků do škol od března záleží na vývoji epidemie a zajištění testů, které zatím nejsou objednané. Ministerstvo zdravotnictví má udělat seznam testů, které by byly k testování vhodné a daly by se pro školy získat včas. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Věří, že se to do 1. března podaří stihnout. Návrat alespoň části žáků do škol je jednou z podmínek, které si kladou hejtmani, kteří dnes vyzvali vládu k vyhlášení nouzového stavu na dalších 14 dní.

Kvůli opatřením proti epidemii jsou teď otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy základních škol. Ostatní mají povinnou výuku na dálku.

Na otázku, zda je návrat alespoň maturantů a deváťáků od 1. března jistý, ministr řekl, že je na tom politická i odborná shoda, ale bude to záležet na vývoji pandemie. "Já bych byl rád, abychom našli systém testování," uvedl.

Podle něj by se nemělo debatovat o uvolňování opatření v dalších oblastech života před tím, než se otevřou školy. Po závěrečných ročnících by se podle něj měly školy postupně otevírat i pro další žáky. Musí se ale nejdřív zajistit logistika testování. "Testy zatím nejsou objednané," řekl. Upozornil, že v ČR je kolem 10.000 škol. Na přípravě organizace podle něj nyní pracuje Ústřední krizový štáb a ministerstvo zdravotnictví vybírá testy, které by byly použitelné.

Například antigenní testy LEPU, které se používají ve školách v Rakousku a které v ČR zastupuje společnost Quickseal, by podle podkladů ministerstva školství mohl výrobce dodat do jednoho měsíce od objednání. Možnost využití těchto testů zmínil ve středu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že největší problém bude zajistit v krátké době jejich potřebné množství. Podle něj se proto uvažuje o možnosti, že by se ČR připojila k rakouským objednávkám. Pokud by se testovaly jen závěrečné ročníky středních škol, šlo by o 98.000 žáků a 30.000 zaměstnanců škol. Testovat by se měli pravidelně jednou za sedm až 14 dní.

Plaga dnes řekl, že jako první by podle něj měli na řadu přijít závěrečné ročníky středních a základních škol a žáci z oborů s praktickou výukou. Následovat by měl první stupeň základních škol a zřejmě střídavá výuka druhého stupně. Mezi jednotlivými vlnami uvolňování by podle něj mohlo být asi 14 dnů, jde o názor epidemiologů.

Podle návrhu ministerstva školství by se žáci měli ve škole testovat sami bez nutné přítomnosti zdravotníků. Testování by se mělo dělat takzvanou neinvazivní metodou, tedy ne z nosohltanu. Hamáček ve středu řekl, že Ústřední krizový štáb předloží do pondělí vládě rozpracovaný návrh testování ve školách. Inspiruje se modelem, který funguje v Rakousku. Používat by se tak ve školách měly antigenní testy s výtěrem z kraje nosu, které ukážou výsledek na místě. Neinvazivní antigenní testy musí ještě pro samoodběr povolit ministerstvo zdravotnictví.