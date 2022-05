Navalnyj u soudu: Putin a jeho režim jsou nepřátelé, zrádci a vrazi Rusů

Moskva/Washington - Moskevský městský soud dnes zamítl odvolání kritika Kremlu, opozičního politika Alexeje Navalného, proti jeho březnovému odsouzení na devět let do vězení za podvod a pohrdání soudem, oznámily tiskové agentury. Navalnyj vinu odmítá a své uvěznění přičítá režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, který u soudu označil za nepřítele, zrádce a vraha ruského lidu. Dnešní rozhodnutí soudu odsoudil americký ministr zahraničí Antony Blinken, ukazuje podle něj to, že Rusko chce potlačit jakoukoliv opozici v zemi.

Odvolání obhajoby se nevyhovuje, rozsudek soudu první instance platí beze změny, ohlásil verdikt soudce. Rozsudek tím vstoupil v platnost a Navalnyj bude převezen z nápravného zařízení v Pokrovu ve Vladimirské oblasti do vězení s přísnějším režimem, napsala agentura TASS. Pokrovské vězení se nachází asi 100 kilometrů od Moskvy.

Obhajoba žádala zrušení verdiktu a argumentovala tím, že vina jejího klienta nebyla prokázána. Prokurátorka naopak navrhla ponechat březnový rozsudek v původním znění. Obhajoba podle agentury Interfax ohlásila, že rozhodnutí odvolacího soudu napadne. "Samozřejmě, že to napadneme," řekl advokát Vadim Kobzev.

Nynější rozhodnutí podle listu Kommersant znamená, že Navalnyj by měl vyjít z vězení na svobodu v roce 2031. Sám opozičník dříve poznamenal, že "čísla jsou bezvýznamná", ale že "žába na ropném potrubí", tedy Putinův režim, se sama od sebe nezhroutí.

Navalnyj během procesu setrval v pokrovském vězení a se soudem se spojil prostřednictvím videa.

"Ruského soudu si neváží nikdo," poznamenal nyní opozičník. "Pohrdám vaším soudem, pohrdám vaším systémem, pohrdám vaším režimem," dodal. Následně označil Putinův režim za nepřítele, zrádce a vraha ruského lidu. Soudce pak Navalného přerušil a vyzval jej, aby se vrátil k posuzované otázce. Navalnyj se ohradil, že mu trestní zákon dovoluje v závěrečné řeči sdělit, co se mu zlíbí.

Ještě dříve připomněl, že "závěrečných řečí" měl v poslední době asi sedm a že obvykle jej přerušovali a "vypípávali", jakmile začal hovořit o ruské válce proti Ukrajině.

"Nelíbí se vám, když mluvím o válce? Pak tuto válku použiji jako metaforu pro vaše soudy. Tato válka, stejně jako vaše soudy, je postavena výhradně na lži, bez jediného pravdivého slova", řekl.

Soudce znovu přerušil Navalného, když ten připomínal, že nikdo nevěřil varováním americké rozvědky o chystajícím se ruském útoku na Ukrajinu.

"Můžete mě přerušit a vypnout, ale řeknu vše, co se chystám říct," zareagoval Navalnyj. "Jak by všem bylo bez vás krásně! Je třeba, abyste nechali všechny na pokoji, odpojili se od Ukrajiny, od obyčejných lidí! Váš čas není navždy a váš čas uplyne. Až budete všichni hořet v pekle, přikládat dřevo pod kotel budou vaši předci, kteří si nepřáli, abyste rozpoutali nové války v 21. století," prohlásil.

Pětačtyřicetiletý kritik ruského režimu se předloni několik měsíců zotavoval v Německu z otravy, kterou podle západních laboratoří způsobila bojová látka ze skupiny novičok. Navalnyj z otravy obvinil Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil i samotný fakt otravy, potvrzený západními experty.

Policie opozičníka po návratu do vlasti zatkla a Navalnyj si nyní odpykává zhruba 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku za údajnou zpronevěru. Navalnyj označil své věznění za politicky motivované. V zemi loni kvůli němu vypukly rozsáhlé protesty, proti nimž režim tvrdě zasáhl. Úřady mezitím Navalného organizace označily za "extremistické" a zakázaly je.

V březnovém procesu pak Navalného odsoudili za podvod, kterého se podle soudu dopustil, když sbíral peníze na svou prezidentskou kampaň, přestože věděl, že úřady mu neumožní kandidovat.

Březnový rozsudek i celý soudní proces kritizovaly západní státy. "Zamítnutí odvolání Navalného je dalším příkladem snahy Kremlu potlačit disent a občanskou společnost," napsal po dnešním verdiktu šéf americké diplomacie Blinken. "Respektujeme odvážné občany Ruska, kteří protestují proti brutální válce své vlády a zakořeněné korupci, a to navzdory hrozbám, trestnímu stíhání, zatýkání a otravám," dodal.

Verdikt ostře kritizovalo také Německo jako "zjevnou svévoli" a "součást systematického využívání ruského soudního systému proti disidentům a politické opozici". Ke kritice "politicky motivovaného verdiktu" se již dříve přidala i česká diplomacie.