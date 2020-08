Navalnyj je podle mluvčí v bezvědomí v nemocnici, byl prý otráven

Moskva - Ruský opoziční předák Alexej Navalnyj je v bezvědomí v nemocnici. Jeho mluvčí Kira Jarmyšová na twitteru uvedla, že se u něj projevily příznaky otravy. Podle agentury RIA Novosti muselo letadlo, ve kterém Navalnyj cestoval, nouzově přistát.

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník Navalnyj letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku.

"Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím namíchaným do čaje. To bylo to jediné, co ráno pil," napsala na twitteru Jarmyšová. "Alexej je nyní v bezvědomí," dodala. Leží podle ní na jednotce intenzivní péče.

Navalnyj je vůdčí osobnost ruské liberální opozice a bojovník proti korupci. Před rokem musel během pobytu ve vězení do nemocnice, údajně kvůli alergické reakci. Navalnyj tehdy uvedl, že mohl být otráven. Incident z loňského roku připomněla nyní i Navalného mluvčí.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady mezi lety 2012 a 2014 bylo politicky motivované.