Moskva - Video Alexeje Navalného nazvané "Palác pro Putina", kde kritik Kremlu na základě vyšetřování svého týmu tvrdí, že ruskému prezidentovi patří honosná rezidence u Černého moře, už má na serveru YouTube přes 100 milionů zhlédnutí. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Ruský servis britské BBC zveřejnil rovněž podrobnější statistiky, ze kterých vyplývá například to, že nejvíce si video pouštěli uživatelé internetu v Rusku. Navalného tým publikoval film minulý týden.

Video mělo obrovskou sledovanost od prvních chvil, podle Navalného spolupracovníků první milion zhlédnutí zaznamenalo 55 minut po zveřejnění. Na 100 milionů zhlédnutí videa na YouTube upozornil ředitel Navalného Fondu boje s korupcí Ivan Ždanov s odkazem na interní statistiky portálu.

BBC rovněž zveřejnila grafiky, ze kterých například vyplývá, že "Palác pro Putina" měl ke čtvrtečnímu večeru 32,6 takzvaných unikátních diváků. Tento údaj dává lepší představu o velikosti publika, jelikož jeden člověk se podle serveru počítá jako jeden unikátní divák bez ohledu na to, zda video sledoval v počítači, na mobilu nebo ho viděl vícekrát. Přičemž jde o odhad.

Statistiky dále ukazují, že jeden uživatel si video pustil v průměru skoro třikrát. Co se týká geografického rozdělení, tak film vidělo nejvíce lidí v samotném Rusku - tvoří 61,8 procenta těch, kteří si ho pustili. Přes devět procent sledujících se na film dívalo z Ukrajiny a čtyři procenta z Kazachstánu. Rusko má přibližně 146 milionů obyvatel.

Navalného film nyní vede mezi dalšími videi se zábavním obsahem v ruskojazyčné sekci YouTube, píše BBC, podle níž tam druhé nejsledovanější video shromáždilo 33 milionů zhlédnutí. Podle zástupce ředitele ruské sekce nevládní organizace Transparency International Ilji Šumanova popularitě Navalného filmu napomohla postava prezidenta Putina.

Fond boje s korupcí opozičního předáka Navalného zveřejnil výsledky svého vyšetřování týkajícího se luxusní černomořské rezidence v úterý 19. ledna. Představil je mimo jiné ve skoro dvouhodinovém videu, které Navalnyj natočil ještě před návratem do vlasti z Německa, kde se zotavoval z otravy paralytickou látkou ze skupiny novičok.

Kritik Kremlu ve videu sděluje, že rezidence patří Putinovi, stála 100 miliard rublů (zhruba 28 miliard korun) a její výstavbu umožnilo promyšlené korupční schéma v prezidentově vnitřním okruhu. Samotný Putin posléze prohlásil, že luxusní rezidenci na pobřeží Černého moře nikdy nevlastnil ani on, ani nikdo z jeho blízkých příbuzných.

Ruský politolog Gleb Pavlovskij nicméně podle BBC nevidí přímou souvislost s počtem zhlédnutí videa a množstvím účastníků demonstrací na podporu Navalného, které se v sobotu konaly ve více než stovce ruských měst. "To, že vyšlo více (lidí, než obvykle), myslím, souvisí hlavně s faktorem samotného Navalného, než s filmem. Návrat Navalného je skutečně silný signál. Lidé oceňují politiky, kteří kvůli nim riskují," míní Pavlovskij.

Popularita videa s "Putinovým palácem" a blížící se datum dalších demonstrací za Navalného osvobození zřejmě přiměla státní televizi k odvysílání příspěvku, snažícího se vyvrátit výsledky protikorupčního vyšetřování vedeného Navalným. V obrovském "paláci" prý není k vidění žádný přepych, protože jde jen o staveniště, které má daleko k luxusu a bohatství.

Ale Marija Pevčichová, která u Navalného vede tým zodpovědný za protikorupční vyšetřování, upozornila, že i v Navalného videu o Putinově paláci se připouští, že palác musí být přestavěn kvůli vážným stavebním vadám, zejména vlhkosti a plísním. "Potvrdilo to, co jsme uváděli o opravách a plísni. To už jsme věděli," citovala ji agentura AFP.

Server Meduza dnes zveřejnil vlastní šetření, podle kterého Putin v uplynulých letech nejméně čtyřikrát navštívil zmíněný palác, který stojí na mysu Idokopas. Mys je podle serveru doslova prošpikován podzemním bunkrem o 16 podlažích, zřejmě sloužícím i pro případ prezidentovy evakuace z paláce.