NATO chce prodloužit Stoltenbergovi mandát do dubna 2024, píše tisk

Berlín/Oslo - Severoatlantická aliance má v úmyslu prodloužit mandát svého stávajícího generálního tajemníka Jense Stoltenberga do dubna příštího roku. S odkazem na vysoce postavené diplomaty to dnes uvedl německý list Welt am Sonntag. Stoltenbergův mandát vyprší 30. září, vedení NATO ho již jednou prodloužilo.

Důvodem plánovaného prodloužení, o kterém má být formálně rozhodnuto na jaře, jsou Stoltenbergovy "výjimečné úspěchy, zejména v kontextu války na Ukrajině". Dalšího půl roku bez změny ve vedení by také zajistilo "stabilitu v náročné době".

Stoltenberg již dříve uvedl, že nemá v úmyslu se ucházet o další mandát. Tuto pozici dnes podle agentury DPA potvrdila i jeho mluvčí.

Welt am Sonntag připomíná i výhody, které by prodloužení mandátu přineslo Stoltenbergovi. Dalo by mu to příležitost předsedat výročnímu summitu NATO k 75. výročí aliance, který se má konat ve Washingtonu v dubnu 2024. Zkušený ekonom a dlouholetý norský premiér Stoltenberg by se podle médií mohl ucházet o post prezidenta Světové banky. Jejímu dosavadnímu šéfovi Davidu Malpassovi končí funkční období v dubnu příštího roku, připomíná list.

Mezi možnými zájemci o funkci generálního tajemníka NATO jsou španělský premiér Pedro Sánchez nebo nizozemský premiér Mark Rutte, jejichž země čekají volby v letech 2023 a 2024. Sánchez má údajně dobré vztahy s americkým prezidentem Joem Bidenem, Rutteho zase podporuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Welt jmenuje jako horkého kandidáta i britského ministra obrany Bena Wallace.