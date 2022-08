Nástup e-knih neohrozil ty tištěné, knižní trh ovlivňují e-shopy

Praha - Obavy z nástupu elektronických knih, které mohly podle některých způsobit zánik těch tištěných, se během uplynulých dvou desítek let nenaplnily. Naopak málokoho napadlo, jak velmi vzroste význam e-shopů. Ty dnes knižní trh výrazně ovlivňují. ČTK to řekl předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) Martin Vopěnka.

Uplynulých 20 let na českém knižním trhu také podle něj charakterizuje zvětšování dominance velkých firem, které vytvářejí knihkupecké řetězce nebo skupují nakladatelské značky. Dnes uplynulo 20 let od chvíle, kdy se na Václavském náměstí v Praze otevřelo do té doby největší knihkupectví v tuzemsku, Palác knih Luxor.

Jeho otevření tehdy o týden zpozdily záplavy, které v srpnu 2002 zasáhly celou zemi. Luxor otevírali dlouholetí tuzemští knihkupci se sloganem, že půjde o největší knihkupectví ve střední Evropě, vzorem jim byly obří prodejny v Evropě. Na rozloze 3500 metrů čtverečních nabízeli 30.000 knižních titulů. Dnes prodejna nabízí 80.000 titulů a sortiment rozšířila na mnohé neknižní zboží.

"Neurčili jsme si číslo, ke kterému bychom takto směřovali. Máme k dispozici téměř 4000 metrů čtverečních, a tedy unikátní možnost nabízet prakticky kompletní českou knižní produkci, což také děláme," uvedla na dotaz ČTK, k jak velkému počtu nabízených titulů chce obchod směřovat, Barbora Hrubá, mluvčí společnosti Euromedia Group, do níž dnes síť knihkupectví Neoluxor patří.

Za dvě desítky let od otevření Luxoru se podle ní změnilo v knihkupecké branži mnohé, mimo jiné zákaznické nároky. "Oproti dřívějšku pozorujeme větší zájem o cizojazyčnou literaturu, významně jsme také rozšířili nabídku neknižního zboží i celkový počet titulů výrazně narostl. Naši knihkupci tak musí mít přehled o větším množství zboží, a jsou proto mnohem lépe vyškolení. Co se nemění, je velké množství knihomolů, kteří k nám pravidelně chodí pro novinky," uvedla.

Pandemie nemoci covid-19 podle Hrubé síť knihkupectví velmi zasáhla, také ale urychlila změny, které byly potřeba. "Uzavření prodejen nás vedlo ke zlepšení e-shopu a v posledním roce jsme se zaměřili na maximální zvyšování zákaznické spokojenosti, abychom si udrželi naši klientelu," doplnila.

V pandemii knihkupce stejně jako většinu jiných odvětví zachraňoval on-line prodej zboží. V současné době se ale ustálil na úrovni před covidem a tržby z něj dnes činí přes 30 procent, uvedla.

Vopěnka řekl, že rozvoj e-shopů je na jednu stranu dobrou cestou k zákazníkovi, na druhou stranu zejména kvůli přílišným slevám vede k likvidaci nezávislých knihkupců. I přes jím zmiňovaný zvyšující se vliv velkých firem je i dnes podle něj český knižní trh poměrně diverzifikovaný a je v něm místo pro malé, střední i velké firmy, pro snílky a milovníky literatury, stejně jako pro tvrdé obchodníky.

Podle zatím poslední zprávy o českém knižním trhu pro rok 2020/2021, kterou vydává SČKN, nakladatelé v ČR v roce 2020 podle odhadů vydali 13.500 knih, přibližně o deset procent méně oproti roku předchozímu. Objem knižního trhu činil ve stejný rok přibližně osm miliard korun včetně DPH. To představuje oproti revidovanému údaji za předchozí rok pokles přibližně čtyři procenta. Obrat knihkupectví ale v době pandemie poklesl výrazně, a to o 15 až 30 procent, a státní kompenzace jejich ztráty podle svazu nevyrovnaly.

V ČR je přibližně 600 kamenných knihkupectví, z tohoto počtu provozují největší maloobchodní řetězce 263 prodejen. Podle SČKN největší maloobchodní síť v ČR představuje společnost Kanzelsberger, která provozuje 63 prodejen. Největší firmou podnikající v rámci knižního trhu v ČR je společnost Euromedia Group.