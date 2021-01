Nástup Bidena je začátkem nových vztahů, shodli se lídři EU

Brusel - Nástup nového amerického prezidenta Joea Bidena je šancí oživit vztahy Evropské unie se Spojenými státy, které za poslední čtyři roky značně utrpěly. V den Bidenovy inaugurace to prohlásil předseda Evropské rady Charles Michel. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v debatě s europoslanci podotkla, že silným začátkem nové éry vztahů může být americký návrat k pařížské dohodě o klimatu či společný boj proti pandemii covidu-19.

Obě strany se však podle ní nevyhnou ani sporným tématům, jako je například chystaná unijní regulace amerických internetových firem.

"Po dlouhých čtyřech letech má Evropa v Bílém domě znovu přítele," prohlásila von der Leyenová v narážce na odchod Donalda Trumpa, který mimo jiné odmítal uznat závažnost klimatických změn či zaváděl cla na evropské zboží.

Stejně jako ona dal najevo úlevu nad koncem Trumpovy éry Michel, který Bidenovi vzkázal, že EU je připravena obnovené partnerství postavit na pěti prioritách. Vedle boje proti změnám klimatu je to i společný postup proti pandemii covidu-19, který Trump rovněž odmítal. Unie chce spolupracovat také na oživení ekonomik zasažených pandemií, posílení oslabené role globálních organizací a multilaterálních dohod a na mírovém řešení konfliktů ve světě.

"Máme mezi sebou rozdíly a ty nezmizí... To, co nás spojuje, je však silnější, než co nás rozděluje," prohlásil Michel. USA se podle něho během Trumpovy éry sice změnily, stále jsou však pro Evropu klíčovým partnerem se společnými hodnotami.

Von der Leyenová podotkla, že si EU i po Trumpově odchodu musí být vědoma nebezpečí populismu a rozdělení americké společnosti. "Trump bude možná za pár hodin minulostí, ale jeho příznivci zůstávají," prohlásila.

Lídři unijních institucí už po listopadovém Bidenově zvolení pozvali nastupujícího prezidenta USA do Evropy, aby s nimi letos probral priority nových vztahů na unijním summitu. Biden dal najevo, že hodlá po nástupu obnovit klimatické závazky své země a zvolit vstřícnější přístup k zahraničním partnerům.

Mezi možná sporná témata, která bude EU po nástupu nového amerického prezidenta řešit, patří chystaná unijní regulace fungování internetových firem. Její nutnost podle šéfky EK i mnohých europoslanců ukázal nedávný útok Trumpových příznivců na sídlo Kongresu. Podle unijních zákonodárců k němu vedly dezinformace šířené odcházejícím prezidentem na sociálních sítích. Problémem je však podle nich zároveň i fakt, že šéfové Facebooku a Twitteru kvůli tomu zablokovali Trumpův účet, aniž by o tom musel rozhodnout soud.

"Měli bychom podřídit sociální média demokratické kontrole, s tím již nelze otálet," prohlásila ve shodě se šéfy dalších politických skupin předsedkyně frakce zelených Ska Kellerová. Komise v prosinci zveřejnila návrhy nových pravidel digitálního prostředí, které počítají s větší odpovědností platforem za jejich obsah, zároveň by však měly zajistit svobodu projevu. O jejich konečné podobě budou letos vyjednávat členské státy s europoslanci.