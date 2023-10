Nastartovat růst ekonomiky chce TOP 09 investicemi či změnami na trhu práce

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) vystoupil 24. dubna 2019 v Praze na programové konferenci koalice STAN a TOP 09 před volbami do Evropského parlamentu.

Praha - V druhé půlce volebního období se chce koaliční TOP 09 věnovat zrychlení ekonomického růstu Česka. K tomu má pomoct podpora nových investic, rozvoje firem, zlepšení situace na trhu práce, zefektivnění fungování státu, především digitalizace, a cílené využívání peněz z EU. Priority dnes vedení strany představilo novinářům. Zastavení růstu ekonomiky je podle vládní strany alarmující a země může začít zaostávat ve srovnání vývoje s rozvinutými evropskými ekonomikami. Jako východisko vidí europoslanec a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer rychlé nastartování změn v energetice a schopnosti pracovat s novými technologiemi. Česko by mělo také co nejrychleji naskočit do efektivního čerpání evropských dotací. Obdobné teze a slib podpory prioritních strategických investic nedávno představil i premiér a předseda ODS Petr Fiala.

"Evropa přeřazuje na vyšší rychlost a my musíme také přeřadit," konstatoval Niedermayer. Je podle něj zcela zásadní, aby proporční část investic do transformace evropské ekonomiky Česko mohlo přijmout, což si vyžádá rychlejší povolovací procesy. Ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová pak hovořila o potřebě budování ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou a inovací.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která bude v listopadu obhajovat stranický mandát, zdůraznila, že vláda v prvních dvou letech zabrzdila zadlužení země, digitalizuje a zefektivňuje služby státu, tlačí na efektivitu. Ekonomika ale nezrychluje, přičemž platí, že ekonomická prosperita vytváří prosperitu celé společnosti. "Nyní nerosteme a máme navíc," konstatovala Pekarová Adamová při představení tezí nazvaných "Česko musí zrychlit".

Zveřejnění plánu opatření TOP 09 se podle předsedkyně strany týká spíše vnitropolitické situace v zemi, nikoli blížících se evropských voleb. Strany dosavadní koalice Spolu, ve které je TOP 09 spolu s ODS a lidovci, se zatím nedohodly na společné cestě k eurovolbám, podle neoficiálních informací by výsledek zákulisních jednání měly představit do konce příštího týdne.

Podle voličských preferencí se nyní TOP 09 pohybuje na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Model agentury Kantar z konce září ukázal, že v případě účasti koalice Spolu, složené z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by ve volbách mělo toto uskupení 19,5 procent hlasů a skončilo by na druhém místě za hnutím ANO.