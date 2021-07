Následující čtyři týdny budou podle ČHMÚ teplotně spíše podprůměrné

Praha - Následující čtyři týdny budou teplotně slabě podprůměrné. O nadcházejícím víkendu mohou ještě teploty vystoupat nad tropických 30 stupňů Celsia, poté by se ale mělo postupně ochlazovat. Množství srážek by nijak nemělo vybočit z průměru předchozích let. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Tento týden by měl být nejteplejší v celém období od 19. července do 15. srpna. Ve všední dny se nejvyšší denní teploty budou pohybovat okolo 26 stupňů, v pátek může být o něco tepleji. V sobotu pak meteorologové očekávají denní maxima 27 až 31 stupňů Celsia.

"Následně by průměrné týdenní teploty měly postupně klesat a ve druhé polovině předpovědního období budou pravděpodobně už pod hodnotami, které jsou obvyklé pro danou roční dobu," uvedl ČHMÚ.

Dlouhodobá průměrná teplota mezi 19. červencem a 15. srpnem je v Česku 19,4 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1987, kdy v tomto období průměr klesl na 15,6 stupně. Naopak v létě 1994 vystoupal na 22,5 stupně Celsia, což je dosud nejvíce.

Srážkově budou nadcházející čtyři týdny průměrné. "První předpovědní týden bude poměrně suchý, ale už od následujícího týdne by mělo srážek přibývat až ke hranici srážkově nadprůměrných hodnot," uvedli meteorologové. Dlouhodobý srážkový průměr ve sledovaném období je v Česku 75 milimetrů.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.