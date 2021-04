Náskok koalice Pirátů a STAN před hnutím ANO se podle Kantaru snížil

Praha - Volby do Sněmovny by vyhrála koalice Pirátů a STAN se 30 procenty, druhé by skončilo hnutí ANO s podporou 23,5 procenta. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Koalice oproti předchozímu průzkumu ztratila čtyři procentní body, naopak ANO 1,5 procentního bodu získalo. Stejné zlepšení si připsala koalice Spolu tvořená ODS, lidovci a TOP 09, obdržela by 19 procent.

Za nimi následuje v aktuálním modelu pro koalice SPD s 12 procenty, KSČM s pěti procenty, ČSSD se třemi procenty, koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci s 2,5 procenta a Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty se dvěma procenty.

V modelu pro samostatné strany se na prvním místě umístilo ANO s 22,5 procenta a Piráti jsou druzí s 20 procenty. Oproti únoru si ANO o dva procentní body polepšilo a Piráti o dva procentní body přišli. Pořadí dalších stran, které se dostaly na pětiprocentní hranici a výš, se oproti únorovému dotazování výrazněji nezměnilo.

"Volební preference, a to ať už se podíváme na model, který bere v potaz koalice, nebo čistě stranický, se vrátily někam mezi lednová a únorová čísla, někam na začátek roku. Což připisujeme zejména tomu, že ta únorová vlna byla sbírána v době, kdy byla zaváděna ta nejpřísnější protiepidemická opatření," řekl ČT analytik Kantaru Pavel Ranocha.

Pro nejnovější volební model se sbírala data ve dnech 25. března až 1. dubna, v té době se opět prodlužoval nouzový stav kvůli pandemii koronaviru a dál platila přísná opatření, která vláda zavedla od začátku března. Na otázky týkající se podpory koalic odpovědělo 945 lidí, na dotazy k podpoře jednotlivých stran 978 respondentů.