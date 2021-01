Násilnosti v americkém Kapitolu mají pátou oběť, zemřel policista

Washington - Policie amerického Kapitolu oznámila, že středeční násilí má pátou oběť. Zraněním způsobeným během vpádu příznivců prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kongresu podlehl policista ze sboru chránící areál. Informovaly o tom dnes světové agentury. Kolem jeho úmrtí v uplynulých hodinách panovaly nejasnosti. Policie totiž nejprve zprávu o smrti policisty, kterou s odvoláním na své zdroje přinesla některá renomovaná americká média, popřela. Kvůli vpádu do Kapitolu rezignují šéfové jeho bezpečnosti.

Nyní policie Kapitolu potvrdila smrt Briana Sicknicka, který pro ni pracoval od roku 2008. Sicknick zasahoval během středečních násilností v Kapitolu, kde se dostal do fyzického střetu s příznivci prezidenta Trumpa a utrpěl přitom zranění. Poté, co se vrátil na oddělení, zkolaboval a zdravotníci ho převezli do nemocnice, cituje televize ABC policii. Ve čtvrtek v noci zraněním podlehl. Jeho smrt bude vyšetřovat metropolitní policie.

O úmrtí policisty původně informovaly s odvoláním na několik svých zdrojů například CNN nebo The New York Times. Oznámil ji rovněž na svém twitterovém účtu kongresman Dean Phillips. "Byl jsem zpraven o tom, že důstojník policejního sboru Kapitolu zemřel na zranění, která utrpěl během včerejšího útoku na Kapitol," napsal na sociální síti politik.

Policie však v následném prohlášení uvedla, že několik policistů bylo zraněno a někteří hospitalizováni, nikdo však nezemřel. CNN poté citovala šéfa odborů policejního sboru Kapitolu Guse Papathanasioua, podle něhož byl policista na přístrojích udržujících ho při životě. Nakonec ale policie v oficiálním prohlášení smrt policisty potvrdila.

Dav příznivců prezidenta Donalda Trumpa ve středu vnikl na půdu Kapitolu, policie přitom smrtelně postřelila podporovatelku šéfa Bílého domu, další tři lidé zemřeli kvůli náhlým zdravotním příhodám.

Podle velitele policejního sboru chránícího Kapitol Stevena Sunda bylo zraněno více než 50 členů policejní ochrany Kongresu a metropolitní policie, přičemž několik z nich skončilo v nemocnici s "vážnými zraněními".

Zranění jsou i mezi Trumpovými podporovateli, kteří násilnosti rozpoutali. Podle záchranné služby převezly sanitky do nemocnic lidi například kvůli zlomeninám, které utrpěli při šplhání po západní fasádě Kapitolu. Zdravotníci řešili i srdeční zástavy.

Washingtonská policie po násilnostech zatkla více než 90 lidí. Podle prokurátora federálního distriktu metropole Washingtonu Michaela Sherwina by mohli zadržení čelit obžalobě i z podněcování ke vzpouře či výtržnictví.

Kvůli vpádu do Kapitolu rezignují šéfové jeho bezpečnosti

Středeční vpád příznivců prezidenta Donalda Trumpa do budovy Kapitolu vyvolal vlnu kritiku na adresu bezpečnostních složek. Kvůli údajně nezvládnutému incidentu už odstoupili tři vysoce postavení činitelé, kteří měli na starosti pořádek v areálu Kongresu. S okamžitou platností rezignoval šéf bezpečnosti amerického Senátu Michael Stenger, funkci opouští také jeho protějšek ze Sněmovny reprezentantů a šéf policie Kapitolu Steven Sund.

Právě na policejní sbor chránící sídlo amerických federálních zákonodárných orgánů se ve světle středečních nepokojů snáší tvrdá kritika. Podle agentury Reuters někteří zákonodárci řekli, že strážci Kapitolu před jeho napadením hrozbu zlehčovali. Agentura AP s odvoláním na své zdroje uvádí, že policejní složka Kongresu i přes řadu varovných signálů nebyla na možnost násilí připravená a odmítla nabídku pomoci od ministerstva obrany.

"Vedení policie Kapitolu odmítlo posily. Vaří se ve mně krev," napsal ve čtvrtek večer na twitteru demokratický senátor zastupující Havaj Brian Schatz.

Šéf policejního sboru Sund skrze mluvčího avizoval, že jeho odchod nabude platnosti příští sobotu, tedy čtyři dny před inaugurací nově zvoleného prezidenta Joea Bidena. Sundovu rezignaci ve čtvrtek požadovala mimo jiné předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. "Došlo k selhání vůdčích schopností na nejvyšších pozicích," komentovala situaci.

Rozhořčení vyjádřil i republikánský senátor Lindsey Graham, podle kterého radikální Trumpovi příznivci "mohli vyhodit budovu do povětří, mohli nás všechny zabít". Sund předtím v prohlášení vyzdvihoval práci svých podřízených během "davového výtržnictví", zatímco na kritiku přímo nereagoval. Jeho sbor má asi 2000 příslušníků, podotýká Reuters.

Chaotické středeční události stály místo také šéfa bezpečnosti Senátu Stengera, o jehož rezignaci požádal lídr republikánské většiny Mitch McConnell. Stengerovy úkoly bude podle něj dočasně vykonávat jeho dosavadní zástupkyně Jennifer Hemingwayová. Zároveň se budou podle republikánského politika vyšetřovat středeční "vážná selhání" a bude se pracovat na posílení bezpečnosti před inaugurací naplánovanou na 20. ledna.

Rychlé účtování s činiteli Kapitolu dokresluje vynucená rezignace dlouholetého šéfa bezpečnosti ve Sněmovně reprezentantů Paula Irvinga. "Náhlý odchod tří předních bezpečnostních činitelů... byl odrazem pobouření v obou politických stranách nad neschopností strážců zákona zabránit mase násilných demonstrantů ve vpádu do Kapitolu," napsal list The New York Times.

Kvůli narušení bezpečnosti musela být ve středu odpoledne přerušena schůze obou parlamentních komor, na které zákonodárci stvrzovali výsledek listopadových prezidentských voleb. Lídři Senátu a sněmovny byli rychle evakuováni, ostraha však nedokázala zabránit výtržníkům v obsazení velké části Kongresu, přičemž obnovit pořádek se podařilo až po několika hodinách za pomoci posil. O život v důsledku nepokojů přišlo pět lidí včetně jednoho policisty.

Podle amerických médií přitom v předchozích dnech nebylo vůbec složité najít na jistých internetových fórech zmínky o plánovaném útoku na Kapitol. "Nevím, jak by to mohli online extremisté dávat najevo ještě jasněji: Říkali, že 6. ledna napadnou Kapitol," uvedl reportér televize NBC News Ben Collins, který mapuje projevy extremismu na internetu.

Šéf washingtonské policie Robert Contee přesto na tiskové konferenci uvedl, že se neobjevily žádné informace, které by nasvědčovaly hrozícímu narušení bezpečnosti v sídle Kongresu.