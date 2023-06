Naše vítězka, napsala o Muchové po finále Vondroušová, chválil ji i Mouratoglou

Paříž - Finále tenisového Roland Garros mezi Karolínou Muchovou a Igou Šwiatekovou vyvolalo řadu pochvalných reakcí expertů i hráčů. Vedle gratulací dvaadvacetileté Polce ke čtvrtému grandslamovému titulu se dočkala komplimentů také česká hráčka, která sice podlehla 2:6, 7:5, 4:6, dokázala ale duel zdramatizovat a zaujala po celou dobu turnaje pestrou hrou.

"Skvělá bitva v tvém prvním grandslamovém finále. Gratuluji k úžasnému turnaji a jsem si jistá, že další přijdou," napsala na instagram dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová. Poblahopřála i Šwiatekové. "A také gratuluji královně Ize ke čtvrtému grandslamovému titulu. Wow," doplnila.

Z českých tenistek se připojila také finalistka Roland Garros z roku 2019 Markéta Vondroušová. "Naše vítězka," komentovala fotografii Muchové s trofejí za účast ve finále.

Rozhodující boj o titul komentoval i kouč Patrick Mouratoglou. Bývalý trenér světové jedničky Sereny Williamsové chválil hlavně kreativní hru Muchové. "Kdy jsme naposledy viděli hráčku s tak kompletním tenisem, jako je Muchová?" napsal na twitteru Mouratoglou.

Přestože Muchová ztratila první set, podařilo se jí na nepříznivý vývoj zareagovat a srovnat. Šwiateková přišla o sadu ve finále grandslamu poprvé, což komentovala i finalistka US Open z roku 1978 Pam Shriverová. "Parádní návrat do hry a teď uvidíme, co jsme ještě nikdy neviděli. Igu ve třetím setu," napsala.

Napínavý duel ocenila i vítězka Roland Garros z roku 2008 Srbka Ana Ivanovičová. "Skvělé finále. Karolína Muchová svým silným, trpělivým a vyrovnaným projevem tlačila, ale nakonec vytrvalá hra Igy převážila. Gratuluji ke čtvrtému titulu. Je krásné vidět tenis zase o něco agresivnější," uvedla Ivanovičová.

Úroveň finále vyzdvihla také bývalá trenérka Karolíny Plíškové Rennae Stubbsová. "Neříkejte mi, že je ženský tenis nudný. Semifinále bylo dobré a tohle finále je fantastické. Ano, druhý set Alcaraze a Djokoviče byl úžasný, ale zápas byl fuj a třeba duel Ruuda se Zverevem bylo úplně fuj. Díky bohu za ženy," mínila.

Také ona ocenila obě finalistky. "Škoda, že to končí takhle. Karolína předvedla skvělý comeback, ale nakonec se zkušenosti koupit nedají. To je důvod, proč Iga vyhrála. Umí hrát vyrovnaně i pod extrémním tlakem. Dobrá práce, dámy! Tenhle sport miluji," doplnila Stubbsová.

Slavnostní ceremoniál komentovali na sociální síti i organizátoři turnaje. Vedle videa, v němž vítězce Šwiatekové upadla během oslav poklička od trofeje, vyjádřili podporu i Muchové, která se neubránila slzám. "Je toho hodně, na co může být hrdá. Paříž tě miluje, Karolíno," uvedli pořadatelé.