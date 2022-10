Naše plány na růst ekonomiky prospějí všem, řekl britský ministr financí

Birmingham - Britský ministr financí Kwasi Kwarteng dnes před spolustraníky s úsměvem uznal, že ekonomické plány vládní konzervativní strany "způsobily mírný neklid". Posléze ale na výročním sjezdu Konzervativní strany v Birminghamu dodal, že záměry kabinetu jsou "pevné, věrohodné a přinesou ekonomický růst". Kwarteng sám přitom už dnes ráno musel oznámit, že vláda "naslouchala a chápe" a nadále nebude prosazovat původně zamýšlené daňové škrty pro lidi s nejvyššími příjmy.

Britská vláda vyvolala chaos na finančních trzích a pád kurzu libry, když Kwarteng 23. září oznámil plán snížení daní výhodný především pro bohaté, aniž představil odhad dopadů na státní finance. Podle stanice BBC by šlo o největší snížení daní v Británii za 50 let. Vláda jej chtěla financovat rozsáhlými půjčkami. Ještě v sobotu a neděli nejvyšší vládní představitelé včetně premiérky Liz Trussové v médiích své plány hájili.

Kwarteng dnes před konzervativci za jejich občasného potlesku hájil jiné aspekty vládní ekonomické politiky, jejímž hlavním cílem je podle něj zajistit růst ekonomiky. "Bez silné ekonomiky nemůžeme mít silný zdravotnický systém, dobré školy, nebudeme moct financovat naše ozbrojené síly," řekl Kwarteng.

Ministr se okrajově zmínil i o stávkách, které se v Británii už od jara konají v mnoha odvětvích: "Představíme důležité reformy, které zamezí stávkám mařit naše každodenní životy," řekl Kwarteng a dodal: "Jsme propodnikatelští konzervativci".

Krátce před začátkem Kwartengova projevu informovala na svém twitteru birminghamská policie, že uzavřela přístup do místa konání konference i z něj kvůli "potenciální bezpečnostní pohotovosti". Před budovou se shromáždili protestující, kteří kromě kontroverzních ekonomických reforem vyjadřují nesouhlas i s jinými vládními programy, například cílenými deportacemi do Rwandy těch migrantů, kteří se do Británie dostali nelegální cestou.

Stejně jako mnohokrát předtím Trussová se i Kwarteng ve svém projevu několikrát odkázal na "barbarskou invazi na Ukrajinu (ruského prezidenta Vladimira) Putina". Ta je podle Kwartenga hlavní příčinou vysokých životních nákladů v Británii.

Konzervativní vládní politiku kritizovali někteří ekonomové i labouristická opozice v čele s Keirem Starmerem, který v září v projevu ke svým spolustraníkům řekl, že "vláda ztratila kontrolu nad hospodářstvím země", a že její kroky "prospějí jen jednomu procentu nejbohatších".