NASA zveřejnil video z přistání Perseverance a zvuk z Marsu

Washington - Americká vesmírná agentura NASA dnes ukázala první části videozáznamu ze čtvrtečního přistání robotické sondy Perseverance na povrchu Marsu. Jedná se o první záběry pořízené z měkkého přistání na rudé planetě. Agentura rovněž zveřejnila první zvukový záznam pořízený na povrchu Marsu.

Na videozáznamu dlouhém přes tři minuty jsou záběry z různých kamer umístěných na vozítku, které byly pořízeny poté, co sonda vstoupila do atmosféry Marsu. Nejprve je vidět rozevření padáku a následně přibližující se povrch planety. Nakonec lze spatřit samotný rover, jehož sestupná sekce přistávacího zařízení spouští na třech lanech a po dosednutí průzkumného vozítka odlétá do bezpečné vzdálenosti.

Ze samotného přistávání není k dispozici žádný zvukový záznam, NASA však uveřejnil krátkou audionahrávku, kterou Perseverance pořídil po přistání. Je na ní slyšet vysoký zvuk, který vydávají přístroje na roveru, v pozadí jsou však patrné závany větru na povrchu vzdálené planety.

Úkolem vozítka je pátrat po stopách mikrobiálního života v dávné minulosti, ale také plnit úkoly spojené s přípravou budoucích výprav lidí na Mars.