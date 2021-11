NASA startuje misi planetární obrany DART ke změně dráhy letu planetky

Washington – Americká vesmírná agentura NASA dnes ráno zahájí misi DART, jejímž cílem je otestovat možnost ovlivnění dráhy letu planetky nárazem. Projekt je součástí přípravy planetární obrany Země před možným nebezpečím střetu s vesmírným tělesem, který by někdy v budoucnu mohl způsobit nedozírnou katastrofu, jakou bylo podle vědců hromadné vymírání druhů po dopadu asteroidu před 66 miliony let.

Z Vandenbergovy základny amerických vesmírných sil v Kalifornii má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX v 07:21 SELČ vynést do vesmíru aparát, jenž na podzim příštího roku dorazí k binárnímu systému planetky Didymos. Přímým cílem je malý měsíc Dimorphos, který kolem 780 metrů velkého Didymosu obíhá. Náraz rychlostí 6,6 kilometru za vteřinu by měl podle expertů oblety tohoto menšího tělesa o průměru kolem 160 metrů pozměnit a tím i ovlivnit trajektorii dvojplanetky.

Binární systém Didymosu pro Zemi nyní nebezpečí nepředstavuje. Byl pouze vybrán k otestování možnosti ovlivnit trajektorii potenciálně nebezpečných těles pomocí kinetické energie.

Výsledek mise budou zkoumat odborníci pomocí teleskopů na Zemi, ale i díky malému satelitu LICIA, který se včas oddělí a bude celý manévr dokumentovat. Studovat účinky DARTu bude také mise Hera, kterou by Evropská kosmická agentura (ESA) měla odstartovat v roce 2023 nebo 2024. Součástí bude vyslání dvou malých satelitů, které budou asteroidy všestranně zkoumat. Na přípravě jednoho z nich, označeného APEX, se vedle švédských, finských a německých partnerů podílejí i čeští odborníci.

Podle NASA vědci zatím identifikovali v relativní blízkosti Země přes 27.000 asteroidů, z nichž téměř 10.000 je větších než 140 metrů. To je velikost, při které se experti obávají, že by taková tělesa mohla způsobit velké regionální škody. Prozatím ale nevědí o žádném rozměrnějším objektu, který by mohl modrou planetu v dohledné budoucnosti zasáhnout.