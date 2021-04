NASA prodloužila testování svého vrtulníku na Marsu o 30 dnů

Washington - Americká vesmírná agentura NASA se rozhodla o dalších 30 dnů prodloužit testování svého malého vrtulníku Ingenuity na Marsu, přičemž nevyloučila další možné pokračování. NASA o tom informovala na dnešní tiskové konferenci nedlouho před tím, než dostala údaje z rudé planety. Ty potvrdily, že se podařil druhý pokus o čtvrtý let Ingenuity, který byl původně plánován na čtvrtek, ale kvůli softwarovému problému byl odložen.

"Marsovská helikoptéra dokončila svůj čtvrtý let, přičemž letěla dál a rychleji než předtím. Pořídila také více fotografií, když letěla nad povrchem Marsu," oznámila na svém twitterovém účtu Laboratoř tryskového pohonu (JPL), která má v NASA na starosti mimo jiné program robotického roveru Perseverance včetně testování Ingenuity. Na snímky z vrtulníku zatím tým JPL čeká, nicméně informaci doprovodila záběrem tohoto letu, který pořídil Perseverance.

Předchozí tři lety Ingenuity - 19., 22. a 25. 4. - byly úspěšné. JPL tento týden na svém webu předem informovala, že při čtvrtém letu by vrtulník měl předvést možnosti využívání průzkumu ze vzduchu. Doba letu se měla zvýšit proti třetímu testu v neděli z 80 vteřin na 117, rychlost ze 7,2 na 13,8 kilometru za hodinu a překonaná vzdálenost ve srovnání s nedělními 100 metry více než zdvojnásobit. Zda se tak dnes stalo, potvrdí údaje postupně přicházející z rudé planety.

NASA dala najevo naprostou spokojenost s výkonem své helikoptéry na Marsu už po jejím třetím letu. Dnes oznámila, že se rozhodla k původně plánovanému třicetidennímu "letovému oknu" pro Ingenuity přidat dalších třicet dnů.

Poté, co se prokázalo, že na rudé planetě je možný řízený let s vlastním pohonem, experiment s Ingenuity brzy zahájí novou demonstrační fázi operací zaměřenou na zjištění, jak by letecký průzkum a další funkce mohly prospět budoucímu průzkumu Marsu a dalších světů, napsala americká vesmírná agentura na svém webu. Tato nová fáze má začít po posledních dvou letech vrtulníku z první fáze.

Tým programu Ingenuity po třetím, nedělním, testu vyjádřil naději, že helikoptéra poletí ještě dvakrát, než se začátkem května zavře letové okno. První z těchto dvou letů se dnes podařil.