NASA odložila zkušební let kosmické lodi Starliner k ISS

Mys Canaveral - Americká vesmírná agentura NASA se rozhodla odložit z dneška nejméně do 3. srpna testovací let kosmické lodi CST-100 Starliner, která by v budoucnu měla dopravovat posádky na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Důvodem pro odklad startu je závada víceúčelového modulu Nauka, který ve čtvrtek odpoledne (SELČ) zakotvil v ruské části ISS. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.

Kosmickou loď, kterou vyvinula společnost Boeing, měla dnes vynést k ISS raketa Atlas V z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě. Let se měl uskutečnit bez posádky.

Problém s fungováním modulu Nauka zjistili ve čtvrtek astronauti asi tři hodiny poté, co úspěšně zakotvil na ISS. Motory modulu se nečekaně spustily, což vychýlilo celý orbitální komplex z jeho normální letové polohy na nejméně 45 minut. Poté, co byly aktivovány motory jiného modulu na stanici, se podařilo původní polohu obnovit. Kontakt pozemních týmů s posádkou na ISS se během incidentu dvakrát na několik minut přerušil, nikomu z astronautů však bezprostředně nehrozilo žádné nebezpečí, upřesnil představitel NASA Joel Montalbano.

První náměstek generálního konstruktéra ruské kosmické korporace RKK Eněrgija Vladimir Solovjov dnes řekl, že závadu modulu Nauka způsobily chyby v softwaru. „Kvůli krátkodobému selhání softwaru byl omylem implementován přímý příkaz k zapnutí motorů pro stažení modulu, což vedlo k určité změně orientace komplexu jako celku,“ uvedl v tiskovém prohlášení ruské kosmické agentury Roskosmos.

"Posádka je nyní zaneprázdněna vyrovnáním tlaku v modulu Nauka. Odpoledne otevře poklopy, vstoupí do modulu, zapne potřebné prostředky k čištění atmosféry a zahájí normální pravidelnou práci," dodal Solovjov.

Ruský kosmonaut Oleg Novickij, který je v současné době na ISS, vzkázal svým sledujícím na twitteru, aby se o něj nebáli. "Drazí přátelé, čtu vaše četné komentáře. Nebojte se! Naše práce na připojení nového modulu Nauka pokračuje. Dnes večer otevřeme poklopy! Budu vás informovat," napsal kosmonaut.

Starliner má v rámci testovací mise dopravit náklad na orbitální komplex a zhruba o necelý týden později přistát zpátky na Zemi. Dnešní plánovaný let měl být již druhým pokusem. První test této kosmické lodi v prosinci 2019 s předpokládaným přistáním na ISS se nezdařil. Loď se nedokázala dostat na stanovenou oběžnou dráhu, a nemohla se proto k ISS přiblížit. O dva dny později alespoň zdárně přistála v poušti v Novém Mexiku. Neúspěch podle sdělení společnosti způsobily chyby v softwaru.