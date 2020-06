Nárůst případů covidu-19 rekordní, podle Vojtěcha kvůli Karvinsku

Praha - Nárůst počtu případů nákazy koronavirem v Česku byl v sobotu nejvyšší od dubna. Přibylo podle webu ministerstva zdravotnictví 260 potvrzených případů nemoci covid-19 způsobované koronavirem. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) i vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula uvedli, že nejde o druhou vlnu epidemie. Podle Vojtěcha stojí za nárůstem hlavně lokální ohnisko nemoci na Karvinsku. Počet lidí, kteří museli kvůli nákaze do nemocnice, klesá a podle Prymuly to ukazuje, že nemoc neproniká do rizikových skupin obyvatel, jako jsou senioři a chronicky nemocní.

Už páteční nárůst o 168 nakažených překonal denní přírůstky případů covidu-19 za více než dva měsíce. Dnes k 17:30 přibylo 125 nakažených, podobně jako v sobotu za stejnou dobu. V sobotu pak byl zaznamenán nejvyšší denní nárůst počtu případů od 8. dubna. "Není to druhá vlna z našeho pohledu. Protože my teď provádíme poměrně masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko, a to stále trvá," řekl dnes Vojtěch v pořadu Partie televizní stanice CNN Prima News. Prymula v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že o druhou vlnu epidemie by se jednalo, kdyby podobný nárůst jako na Karvinsku byl v celém Česku.

V pátek hygienici zahájili další plošné testování pracovníků těžební firmy OKD na Dole ČSM-Sever ve Stonavě na Karvinsku, kde je další lokální ohnisko také na Dole ČSM-Jih. V okrese Karviná je podle údajů ministerstva aktuálně nejvyšší podíl nově potvrzených případů nákazy na obyvatele. Na 100.000 obyvatel tam připadá asi 161 případů za posledních sedm dní. V sousedním okrese Frýdek-Místek, kde je druhý nejvyšší výskyt, je asi 27 případů na 100.000 obyvatel, tedy šestkrát méně než na Karvinsku.

"Jenom na Karvinsku je to 122 nových případů, za včerejšek (sobotu)," řekl Vojtěch. Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě eviduje za víkend v Moravskoslezském kraji zatím 85 nových případů nákazy. Téměř všechny pocházejí z testování v OKD na Karvinsku. Případů určitě přibude, protože všechny odebrané vzorky ještě nejsou zpracovány, řekl dnes ČTK Petr Kopřivík z KHS. Testování má pokračovat do úterý. Celkem má být otestováno přes 3000 lidí.

Celkový počet provedených testů na koronavirus v Česku v sobotu klesl ve srovnání s pátečními více než 4300 testy téměř o polovinu na 2365. Podíl nově potvrzených případů nemoci na počtu testů se oproti pátku zhruba ztrojnásobil na 10,99 procenta. Je tak nejvyšší od 10. března, kdy se v Česku začínal šířit koronavirus.

Plánované celorepublikové rozvolňování opatření proti šíření koronaviru od 1. července se podle ministra kvůli aktuální situaci nebude týkat Karvinska. "Do jisté míry plánujeme, že opatření se budou zpřísňovat," uvedl. Třeba u hromadných akcí chce na Karvinsku stanovit horní hranici účasti maximálně na 100 lidí, zatímco v celé ČR to je 1000 osob.

Od března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo v republice zaznamenáno podle údajů ministerstva k dnešním 17:30 celkem 11.423 případů covidu-19. Většina nakažených se už vyléčila, nemocných je aktuálně 3394. V nemocnicích je nyní 117 lidí s covidem-19.

Odborníci varují, že nemocní s vážným průběhem chřipky i lidé s vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu případné druhé vlny pandemie koronaviru a sezonní chřipky nedostatek. Evropská unie doporučuje, aby míra očkování proti chřipce v populaci dosáhla 75 procent. Podle Prymuly ale teď v ČR není možné takové míry proočkování dosáhnout. Letos na podzim by mohlo být v Česku proti chřipce očkováno zhruba devět procent lidí, řekl ČT. Podle televize se obvykle proti chřipce nechává očkovat asi osm procent lidí a v rizikových skupinách zhruba pětina.

Situace kolem koronaviru a s ní související preventivní omezení pohybu a podnikání mělo negativní dopad na ekonomiku. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes v ČT řekla, že v příštím roce bude schodek státního rozpočtu vyšší než před krizí zvažovaných 40 nebo 50 miliard korun. Přesné číslo ale nechtěla uvést. Pro letošní rok ministerstvo počítá se schodkem 500 miliard. Schillerová nepočítá s tím, že by do konce volebního období přišla s nějakým návrhem změny daní, který by pomohl kompenzovat ztráty ve státním rozpočtu. Neuvažuje ale ani o snížení DPH na potraviny, které chce navrhnout Svaz obchodu a cestovního ruchu.