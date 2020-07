Nárůst počtu případů covidu-19 v ČR ve čtvrtek opět zrychlil

Praha - Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku ve čtvrtek po třídenním zpomalování opět zrychlil. Přibylo 132 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Za dnešek do 17:30 přibylo 70 nemocných, stejně jako ve čtvrtek za stejnou část dne. Nejpostiženějším regionem zůstává Karvinsko. Dosud se v Česku nemocí covid-19 nakazilo 12.248 lidí, vyléčilo se jich 7848 a zemřelo 353. Aktuálně je tak v zemi 4047 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní přírůstek případů nákazy o víkendu stoupl až na nedělních 305, což byl nejvýraznější nárůst od začátku dubna. Poté nárůst zpomaloval až na středečních 92 případů. Ačkoli ve čtvrtek nárůst zrychlil, stále jde o druhý nejnižší denní přírůstek za posledních sedm dní.

Na rostoucí počet případů v Česku zareagovalo Slovinsko a Lotyšsko. Od soboty budou muset Češi po příjezdu do Slovinska do čtrnáctidenní karantény, pokud se neprokážou doklady o zaplaceném pobytu a také negativním testem na covid-19 starým maximálně 36 hodin. Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude ale dál možný bez zásadních omezení. Česká vláda soudí, že rozhodnutí Slovinska není objektivní, protože kromě Karvinska je epidemiologická situace v Česku klidná.

České ministerstvo zahraničí v podvečer uvedlo, že je omezen vstup Čechům také na území Lotyšska. "Povinná čtrnáctidenní karanténa platí od dnešního odpoledne. Karanténu není možné nahradit negativním testem," uvedlo ministerstvo na twitteru.

Za rekordním přibýváním potvrzených případů covidu-19 v předchozích dnech stálo hlavně cílené testování v lokálním ohnisku nemoci na Karvinsku. Tam je ze všech okresů v Česku nejvyšší podíl nových případů nákazy na obyvatele za posledních sedm dní. Na Karvinsku, kde se nákaza rozšířila mezi horníky firmy OKD, bylo za uplynulý týden zaznamenáno přes 289 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhý nejvyšší podíl případů má sousední Frýdecko-Místecko se zhruba 37 nakaženými na 100.000 obyvatel a třetí nejvyšší Ostravsko s 34 případy. U ostatních okresů v Česku podíl činí 12 a méně případů na 100.000 obyvatel.

Počet provedených testů na koronavirus se tento týden zatím pohyboval kolem 4500 denně. Podíl nově zaznamenaných případů covidu-19 na počtu testů postupně klesal od pondělních 4,5 procenta až na středeční dvě procenta. Ve čtvrtek pak opět stoupl ke třem procentům.

U většiny nemocných má covid-19 lehčí průběh, hospitalizovaných je podle údajů ministerstva zdravotnictví 131 pacientů, 12 je ve vážném stavu.