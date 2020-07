Nárůst platů ve školství je podle odborů zatím nedostatečný

Praha - Nárůst platů učitelů v prvním čtvrtletí letošního byl podle zástupců školských odborů a spolku Pedagogická komora nedostatečný. Podle šéfa školských odborářů Františka Dobšíka se potvrzuje trend, že se ve školství nevyplácí odměny a příplatky pravidelně, ale až na konci roku. Údaje o výši platů z prvního čtvrtletí tak podle něj nemají velkou vypovídající hodnotu. Podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho zůstávají platy navzdory růstu velmi nízké a české školství je nadále velmi podfinancované.

Průměrný výdělek učitelů v prvním čtvrtletí letošního roku činil podle údajů ministerstva školství 38.951 korun hrubého měsíčně. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku si vyučující polepšili o 2727 korun, což je zhruba o 7,5 procenta. Nepedagogové ve školách brali v prvním čtvrtletí v průměru 21.589 korun měsíčně. Meziročně se jejich příjem navýšil přibližně o 11,5 procenta. Průměrná mzda v ČR v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o pět procent na 34.077 korun.

"Platy celkově u pedagogů mají růst o deset procent, zatím rostly o 7,5 procenta, což je samozřejmě nedostatečné a důležitý údaj bude za celé první pololetí. Když srovnáme plat učitelů k průměrnému platu v ČR za první čtvrtletí, tak se posunul na 114 procent. Což je určitý dobrý trend, ale za první čtvrtletí nedostatečný," uvedl Dobšík.

"Přestože platy učitelů rostou v posledních letech rychleji než v minulosti, nadále zůstávají velmi nízké," řekl Sárközi. Podle něj o tom svědčí to, že se do školství nevracejí učitelé, kteří z něj kdysi odešli. "Průměrný plat učitele na základní škole činí pouze 65 procent průměrné mzdy zaměstnance s vysokoškolským vzděláním, což řadí Českou republiku na poslední místo mezi zeměmi OECD a EU," dodal.

Z údajů o růstu výdělku pedagogů i nepedagogů je podle Dobšíka možné vyčíst, že se ve školství nevyplácí pravidelně odměny a osobní příplatky a lepší funguje navyšování nárokové složky platů. Pokud by se odměny pravidelně vyplácely, měli by mít podle Dobšíka učitelé průměrný plat asi o 3000 korun vyšší. "Chci být optimista, že v dalším období se tyto finanční prostředky objeví na páskách pedagogů za distanční výuku," řekl.

Podle Sárköziho zůstává české školství nadále extrémně podfinancované a investice do vzdělávání nedosahují pěti procent hrubého domácího produktu (HDP). K vyrovnání dlouhodobého vnitřního dluhu by podle něj bylo zapotřebí, aby do školství šlo alespoň šesti procent HDP. Podfinancování se podle něj projevuje nejen v platech zaměstnanců, ale i v financích na pomůcky pro žáky nebo výpočetní techniku.

Na neinvestiční vybavení škol jsou letos v rozpočtu ministerstva školství vyčleněny zhruba dvě miliardy korun, řekla ČTK mluvčí úřadu Aneta Lednová. Ministr školství Robert Plaga (ANO) již avizoval, že by chtěl na školení a pomůcky pro školy získat pro příští rok jednu miliardu korun navíc. Letošní rozpočet ministerstva školství činí přibližně 214 miliard korun.

Vláda navýšila objem peněz na platy pedagogů v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách od letošního ledna o deset procent. O osm procent vzrostl základní příjem učitelů a zbytek měl jít na odměny a příplatky. Hrubý měsíční výdělek vyučujících včetně vedoucích pracovníků se podle aktuálních údajů ministerstva mezi lednem a březnem zvýšil o 7,5 procenta proti stejné době v loni. Průměrný plat pedagogů za celý loňský rok byl 40.111 korun, což je přibližně o 1160 korun víc než v letošním prvním čtvrtletí.

Na začátku roku tak učitelé dostávali méně než v průměru za celý loňský rok. "Upozorňujeme ale, že nárůst platů za tento rok není definitivní a čísla za celý rok budou vyšší, neboť částky za první čtvrtletí jsou zpravidla bez odměn. Ty ředitelé obvykle vyplácejí na konci školního roku a na konci kalendářního roku," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Nejnižší platy pobírali na začátku roku nadále pedagogové v mateřských školách s měsíčním průměrem 32.875 Kč. Plat jejich kolegů na vyšších odborných školách, kteří pobírali nejvíce, překonal 42.000 Kč měsíčně. Na středních školách brali vyučující v průměru 41.991 Kč a průměrný výdělek učitelů na základních školách byl 40.495 Kč.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) slíbil, že vláda splní svůj závazek zvýšit do roku 2021 průměr výdělků učitelů na 150 procent jejich průměrného platu z roku 2017. Učitelé by tak příští rok měli brát v průměru zhruba 47.000 korun. Kvůli vyjednávání o platech se loni na podzim ve školách konala stávka, do které se podle odborářů nějakým způsobem zapojila víc než polovina škol. Podle odborů se měly tarify zvednout o deset procent a zbytek peněz z rozpočtu měl jít na odměny.

Platy nepedagogických pracovníků, jako jsou například hospodářky, uklízečky nebo školníci, měly podle ministerstva od letošního ledna narůst zhruba o deset procent. Podle aktuálních statistik úřadu byl jejich průměrný příjem v letošním prvním čtvrtletí 21.589 korun měsíčně. Ve stejném období o rok dříve to bylo 19.359 korun. Za celý loňský rok činil průměrný plat nepedagogů 21.786 korun. Podle závazku vlády by měli nepedagogičtí zaměstnanci ve školství brát příští rok v průměru kolem 26.000 korun.

Další zvýšení výdělků ve školství slíbila vláda od ledna příštího roku. Podle výhledu rozpočtu na příští rok by měly platy učitelů vzrůst o devět procent a nepedagogů o čtyři procenta. Plaga nedávno uvedl, že navzdory koronavirové krizi se slíbeným nárůstem v příštím roce počítá.

Průměrné hrubé měsíční platy učitelů v regionálním školství*

1. čtvrtletí 2018 1. čtvrtletí 2019 1. čtvrtletí 2020 Regionální školství celkem 32.834 36.224 38.951 Mateřské školy 27.767 30.550 32.875 Základní školy 34.207 37.728 40.495 Střední školy 35.191 38.962 41.991 Konzervatoře 34.578 38.223 41.590 Vyšší odborné školy 35.693 39.138 42.314

* mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, konzervatoře či družiny