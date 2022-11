Národní zemědělské dotace příští rok klesnou téměř o polovinu na 2,7 mld. Kč

Praha - V rozpočtu ministerstva zemědělství (MZe) se na příští rok počítá s 2,7 miliardami Kč na národní dotace. Proti letošnímu roku je to o 2,3 miliardy méně. MZe o tom dnes informovalo v tiskové zprávě po jednání vlády. Dotace směřují například na programy proti šíření nákaz hospodářských zvířat nebo podporu budování závlahových systémů. Agrární komora ČR upozornila, že snížení dotací může vést k omezování produkce a vyzvala vládu, aby výši dotací ponechala na stejné úrovni jako letos.

MZe má podle návrhu rozpočtu v příštím roce hospodařit s výdaji 57,44 miliardy korun. Oproti letošnímu rozpočtu je to pokles o 3,8 procenta, tedy 2,24 miliardy korun. O snížení národních dotací mluvili dnes také poslanci na zemědělském výboru Sněmovny. Přijali usnesení, které žádá ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), aby v příštím roce hledal další peníze na navýšení těchto dotací.

Výše národních dotací vychází podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) z možností státního rozpočtu. "Chceme ale v zemědělství i potravinářství zachovat všechny národní dotační programy jako doposud. Národní dotace navíc nejsou jediným zdrojem podpory. Další příspěvky mohou zemědělci a potravináři získat z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, protože tomu jsme na příští rok rozpočet o jednu miliardu navýšili," řekl.

Podle informací Agrární komory má z národních dotací směřovat 1,88 miliardy korun do živočišné výroby, 305 milionů do rostlinné výroby, 317 milionů do potravinářství a 198 milionů na ostatní aktivity. Podrobnosti k programům zveřejní ministerstvo do konce roku.

Komora upozornila, že pro jednotlivá odvětví se jedná o razantní snížení podpory a chovatelé prasat, drůbeže nebo skotu již nyní zvažují omezení svého podnikání. "Nacházíme se v situaci, kdy zemědělcům a potravinářům raketově rostou vstupní náklady. Přitom mají omezené možnosti promítnout je do cen, za které prodávají svou produkci. Výkupní ceny neurčují čeští zemědělci, ale volný trh," uvedl prezident komory Jan Doležal.

Národní dotace v posledním období kompenzovaly ztráty především chovatelům prasat a drůbeže a snížení podpor může vést k větší orientaci podniků na výnosnější plodiny, jako jsou řepka nebo obiloviny, doplnil Doležal. Komora proto požaduje, aby byla výše národních dotací zachována na alespoň letošní úrovni pěti miliard Kč.

Hlavní dotační podporu pro zemědělce tvoří peníze ze Společné zemědělské politiky EU, na kterou má jít příští rok přes 34,4 miliardy Kč. Základní podporu tvoří platba na plochu, kterou zemědělci dostávají na hektar obdělávané půdy.

MZe uvedlo, že například na takzvaný nákazový fond na potlačování chorob je připraveno 900 milionů Kč. Dotační programy také podporují komodity pomocí zlepšení genetického potenciálu zvířat nebo podporují včelařství a rybníkářství.