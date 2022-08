Národní tým chci táhnout jako legendy přede mnou, řekl kapitán dvacítky Myšák

Edmonton – Juniorští hokejoví reprezentanti se ve druhém zápase mistrovství světa v Edmontonu ukázali ve vynikajícím světle. Nad favorizovaným Finskem vedli už 2:0, bitvu nakonec dotáhli do samostatných nájezdů, v kterých ale prohráli. Za předvedený výkon se ale tým kapitána Jana Myšáka nemusel ani trochu stydět.

Čeští junioři si sice v první třetině vypracovali vedení 2:0, jenže po finském obratu se museli v závěru snažit o vyrovnání oni. To se jim nakonec povedlo. "Dotáhli jsme zápas do nájezdů, v nich už je to trochu loterie,“ smutnil po utkání útočník Myšák.

Právě díky němu brali svěřenci Radima Rulíka ze zápasu aspoň jeden bod. V 53. minutě totiž překonal finského brankáře zakončením zpoza brány, tedy ze záporného úhlu. "Naše filozofie je jasná, tlačíme se do brány a střílíme ze všech možných úhlů. Osobně to na tréninku občas zpoza brány zkouším. Gól jako gól, počítá se," vysvětloval Myšák.

Ten se zatím na turnaji prezentuje jako správný kapitán mužstva, na svém kontě má už totiž tři góly a jednu asistenci. "Je jedno, jestli jsem kapitán, nebo ne. Cítím se jako lídr, když mám potřebu něco říct, tak to řeknu,“ svěřil se.

"Pro mě je nejdůležitější, aby český národní tým vyhrával. Chci ho táhnout stejně jako to dělaly legendy, ke kterým vzhlížím,“ dodal posléze.

S předvedeným výkonem panovala v českém týmu spokojenost. Hráči i trenéři si navíc pochvalovali herní posun oproti zápasu se Slovenskem. "V každém utkání chceme být o něco lepší než v tom předchozím. Hlavně nesmíme polevit,“ zdůrazňoval Myšák.

Českou reprezentaci nyní čeká den volna. Poté má na programu duel s domácím výběrem, tedy další velmi těžkou zkoušku. "Kanada má velmi dobrý tým, s několika jejími hráči se znám. Na zápas se těším, bude to velká výzva," dodal Myšák.