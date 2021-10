Národní technické muzeum otevře výstavu sportovních aut z meziválečných let

Praha - Národní technické muzeum v Praze (NTM) otevře ve středu výstavu 24 sportovních aut z meziválečných let. Návštěvníci si budou moct prohlédnout také sedm desítek cen a trofejí z automobilových závodů. Výstava věnovaná historii meziválečného automobilového sportu v Československu je největším letošním projektem muzea. Potrvá až do května příštího roku. Novinářům to řekli zástupci NTM.

Na výstavě s názvem Vavříny s vůní benzínu je sedm automobilů ze sbírky NTM, další dva si muzeum vypůjčilo z mladoboleslavského Škoda muzea a zbývajících 15 exponátů pochází ze sbírek soukromých majitelů. Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout například automobil Laurin & Klement RK/M, dále Bugatti 51, Jawa 750, Škoda Popular MD či Aero 750. Zájemci si mohou k jednotlivým vozům přečíst i jejich sportovní historii.

Automobilové exponáty doplňuje na výstavě také více než sedm desítek sportovních memorábilií. Jedná hlavně o ceny a trofeje ze domácích i zahraničních závodů, jako například plastiky Ladislava Šalouna a Otakara Švece. Připomenuty jsou v rámci výstavy také tři největší meziválečné automobilové závody v Československu jako závod do vrchu Zbraslav-Jíloviště, Velká cena na Masarykově okruhu a závod 1000 mil československých. Vedle toho se návštěvníci budou moci seznámit i s dalšími automobilovými soutěžemi z 20. a 30. let minulého století a také o dálkových automobilových expedicích. Část výstavy je věnována také samotným sportovcům.