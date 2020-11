Národní rozvojový fond financovaný bankami získal licenci ČNB

Praha - Národní rozvojový fond získal od České národní banky (ČNB) licenci, a může tak zahájit činnost. Vyplývá to z pravomocných rozhodnutí ČNB zveřejněných na internetu. Fond bude sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje země a komerční banky do něj vloží sedm miliard korun. Fond spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).

NRF vznikl na podporu projektů jako je například výstavba silnic, železničních projektů, nemocnic, domovů pro seniory, univerzitních kampusů nebo projektů dostupného bydlení.

"Představenstvo fondu ve spolupráci s investory již začalo vyhodnocovat první projekty, které by bylo vhodné financovat," uvedl předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek. Dodal, že dokončení projektů a jejich zahájení nějakou dobu potrvá. "Klíčové je ale to, že jsme spolu se soukromými bankami vytvořili institucionální rámec prostředí, ve kterém bude možné podobné projekty financovat," dodal.

Banky zapojené do příprav NRF slíbily investovat do projektů podpořených fondem až sedm miliard korun, jež by měly přilákat další finanční zdroje. V první fázi by tak mohly být podpořeny projekty v objemu až 35 miliard korun. Do příprav fondu se kromě ČMZRB zapojily Česká spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka a UniCredit Bank. Další investoři se podle Jiráska mohou přidat kdykoliv v budoucnu.

"Národní rozvojový fond je jednou z možných odpovědí na otázku, jak nejlépe zapojit soukromé finance do výstavby pro veřejnost prospěšné infrastruktury. Tento způsob financování dokáže snížit objem prostředků, které musí veřejná správa do projektů vložit z vlastních zdrojů. Tím se tyto projekty stanou výrazně zajímavější pro banky a další investory. Mezi ty by mohly patřit například penzijní fondy nebo pojišťovny," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Zřízení fondu navrhl loni premiér Andrej Babiš (ANO) místo sektorového zdanění bank, které prosazovala ČSSD. Následně se na vzniku fondu loni v září dohodli zástupci vlády a čtyř největších komerčních bank - ČSOB, Komerční banky, České spořitelny a UniCredit Bank. Fond se má zaměřovat na rizikovější podíly financování vybraných projektů hlavně v infrastruktuře. ČMZRB o udělení licence fondu požádala ČNB letos v únoru.

Vrcholným orgánem NRF je tříčlenné představenstvo, které tvoří bývalý bankéř ČSOB Jan Barta, odborník na PPP projekty Filip Drapák a bankovní manažerka Lenka Zíb Novotná.

V dozorčí radě budou například bývalý šéf UniCredit Bank Jiří Kunert, bývalý člen představenstva ČSOB Marek Ditz a Petr Kratochvíl. Vrcholným poradním orgánem NRF je Národní investiční rada, která se bude vyjadřovat k zásadním strategickým otázkám týkající se investiční činnosti fondu. Předsedou Národní investiční rady je bývalý šéf České spořitelny a bývalý člen bankovní rady ČNB Pavel Kysilka a členové Daniel Heller, Vazil Hudák, Petr Zahradník, Radek Špicar, Jitka Haubová, Miroslav Zámečník, Jan Troják a Aleš Barabas.