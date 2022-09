Národní řešení vysokých cen energií vláda představí příští týden, řekl Fiala

Praha - Národní řešení vysokých cen energií vláda představí příští týden, řekl premiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro CNN Prima News. Podle informací ČTK o dnešních zákulisních debatách by se k energetice mohl kabinet sejít na mimořádném zasedání v pondělí. Fiala už dřív uvedl, že národní řešení doplní, nebo nahradí evropské řešení, které by mohlo vzejít z pátečního mimořádného zasedání unijních ministrů pro energetiku. Na otázku, zda má jeho důvěru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), premiér odpověděl, že stojí za každým členem vlády a výhrady jim říká osobně.

"My jsme jako předsednická země (EU) svolali radu ministrů pro energetiku a pracujeme na evropském řešení, ale souběžně, a to chci všem občanům říct, pracujeme na národním řešení, které představíme příští týden v návaznosti na to, jak bude vypadat evropské řešení," uvedl Fiala. Národní řešení bude podle něj spočívat v zavedení garantovaných cen elektřiny a plynu pro domácnosti, zajištění dostatku energie pro veřejné instituce a kritickou infrastrukturu za přijatelné ceny a v pomoci pro podnikatele.

Český a společný unijní postup se musí propojit, řekl Fiala. "Jsem optimistický v tom, že k nějakému evropskému řešení dospějeme," dodal. K tomu, jak by mohl cenový strop u elektřiny vypadat, se odmítl vyjádřit. "Některé věci nemůžeme říkat, protože jsou cenotvorné," poukázal. Velkoobchodní cena elektřiny pro německý trh s dodáním v příštím roce, která je pro Evropu klíčová, minulý týden v pondělí poprvé překonala 1000 eur (zhruba 24.600 Kč) za megawatthodinu. Po oznámení představitelů EU o plánech ke snížení cen energií pak ale začala klesat.

"Moji důvěru mají všichni členové vlády. Pokud mám nějakou výhradu, tak jim to řeknu osobně a neříkám jim to přes média," odpověděl Fiala na otázku, zda je spokojen se Síkelovou prací. Koordinační skupina při úřadu vlády podle něj neznamená převod energetické agendy pod vládu, ale vznikla, protože tato agenda přesahuje jedno ministerstvo. Na řešení vysokých cen energií se podle premiéra vedle ministerstva průmyslu a obchodu podílejí také ministerstva financí, spravedlnosti nebo legislativní rada vlády.