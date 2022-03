Národní muzeum ukazuje v nové expozici dějiny českých zemí od 8. století

Praha - Minulost českých zemí od 8. století až do první světové války ukazuje poprvé v jednom výstavním celku nová expozice Národního muzea (NM) nazvaná Dějiny. Návštěvníci v ní od čtvrtka uvidí na 2000 exponátů od nejmenších středověkých šperků po největší exponát v podobě arcibiskupského kočáru z 18. století. Historik Michal Stehlík z Národního muzea dnes novinářům řekl, že záměrem tvůrců bylo vedle exponátů představit hlavně příběhy, třeba o hledání identity českého národa.

"Národní muzeum během několika málo měsíců otevírá již čtvrtou stálou expozici. Tentokrát jednu z nejdůležitějších, nejvýznamnějších a dnes také z nejaktuálnějších," řekl generální ředitel NM Michal Lukeš. "Expozice Dějiny ukáže zlomové, významné, ale i tragické okamžiky naší historie, na které bychom neměli zapomínat, a seznámí s důležitými souvislostmi. Muzeum ji otevírá ve své historické budově na Václavském náměstí, která se stala nejen jedním ze symbolů naší státnosti, ale též svědkem brutální okupace v roce 1968," uvedl. Připomněl, že na fasádě muzea i po její rekonstrukci zůstaly stopy po jeho ostřelování vojsky Varšavské smlouvy.

V historické budově NM byly v minulých měsících otevřeny expozice Okna do pravěku a Zázraky evoluce, v Nové budově se návštěvníci seznámí s dějinami 20. století také v nově vybudované expozici. Lukeš dnes řekl, že do muzea v poslední době přichází měsíčně až 80.000 návštěvníků.

Nejnovější expozice Dějiny má podle tvůrců několik rovin informací. Chtěli poukázat na vztah předků dnešních obyvatel země k tomuto území. Expozice tedy poukazuje na téma hranic, budování státu, téma identity, ať již náboženské, zemské či národní a jazykové. Zvláštní roli dali fenoménu střetu způsobeného touhou po moci a vlivu, často končícímu ve válečných konfliktech. Návštěvník tak může sledovat středověké dobývání hradu Křivoklát stejně jako velké dějiny v případě turecké expanze v 16. století.

Historická období propojují velkoformátová videa, která vytvářejí dobovou atmosféru a líčí potřebné souvislosti. Ke vzácným předmětům expozice patří třeba nejstarší dochovaná soška hlavy Jana Žižky z roku 1515, dlaždice s vůbec prvním vyobrazením českého lva z 13. století, horoskop Albrechta z Valdštejna nebo cestovní kufříkový klavír Emy Destinové.

Expozice Dějiny je v sedmi sálech, každý má architektonickou dominantu. V prvním jím je velká obranná zeď středověkého hradiště, do jejíž druhé strany jsou zabudované vitríny se středověkými archeologickými nálezy z českého území. Dalšímu sálu dominuje kompozice velkého kříže demonstrující náboženský konflikt mezi katolictvím a protestantstvím. Pro navození doby baroka vznikla v dalším sále stylizovaná kaple s ukázkami sochařského umění. Arcibiskupský kočár z 18. století pak znázorňuje symbol tehdejší technické vyspělosti. V posledním sále vyprávějícím o 19. století návštěvník najde model budovy NM a z něj pak vejde do Panteonu, kde se pohledem do tváří významných osobností rozloučí s obdobím monarchie. Do 20. století pak může vkročit přes spojovací chodbu s Novou budovou, kde je expozice Dějiny 20. století.