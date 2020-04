Národní knihovna i menší instituce nestihnou v pondělí otevřít

Praha - Národní knihovna a zřejmě ani mnohé další knihovny v pondělí neotevřou pro veřejnost, což jim umožnilo nové rozhodnutí vlády. Mluvčí Národní knihovny Irena Maňáková dnes ČTK řekla, že není reálné připravit provoz s ohledem na dodržování hygienických opatření za jeden pracovní den. Městská knihovna v Praze začne své služby postupně obnovovat od 4. května a s úplným obnovením provozu počítá nejpozději do 8. června, uvedla mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková.

Vláda ve čtvrtek rozhodla, že od 27. dubna se mohou otevřít knihkupectví do určité plochy a také knihovny. Podle jejího plánu z minulého týdne se přitom s knihovnami počítalo až v poslední fázi uvolňování zákazů, tedy od 8. června.

"V tuto chvíli ještě nevíme, jaké podmínky budeme muset splňovat. Konkrétní termín otevření Národní knihovny bude oznámen v nejbližších dnech," řekla Maňáková.

"Obecně platí, že knihovna, která bude chtít otevřít, musí být na to připravena, tedy mít ochranné pomůcky, desinfekce, stanovit režim obdobný jako v obchodech, zvládnout fronty nebo stanovit nějaký režim pro seniory. Toto hodně knihoven nezvládne a budou otvírat postupně, jak si vytvoří podmínky," sdělil dnes ČTK Vít Richter ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Hodně knihoven podle něj také v době uzavření rekonstruuje či maluje, aby využily přestávku v provozu, ty také otevřou později. Čtenáři a další uživatelé knihoven by se podle Richtera měli informovat ve své knihovně, kdy otevře a za jakých podmínek.

Předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka rozvolnění opatření proti koronaviru považuje za pozitivní zprávu. "Protože pokud by se zejména obchodní centra otevřela až v červnu, tak by to znamenalo, že celý jarní knižní trh je prakticky zrušen a už by se teď vůbec nevyplatilo vydávat knížky. Teď, když víme, že budou knihkupectví mimo centra otevřena celý květen, budeme zkoušet vydávat i novinky na jarní knižní trh. Pokud se zároveň s tím lidé přestanou bát, tak by to mohla být dobrá zpráva. Ale odpověď nám dají až tržby," řekl dnes ČTK.

Z poslední zprávy o českém knižním trhu vydané Svazem českých knihkupců a nakladatelů vyplývá, že Češi v roce 2018 utratili za knihy 8,3 miliardy korun včetně DPH, tedy o 250 milionů korun meziročně více. Zástupci českého knižního trhu počátkem dubna uvedli, že očekávají letos kvůli opatřením proti šíření koronaviru pokles obratu nejméně o 30 procent.

Městská knihovna v Praze se začne otevírat až od 5. května

I když vláda ve čtvrtek umožnila veřejným knihovnám znovu otevřít už od pondělí 27. dubna, Městská knihovna v Praze začne s postupným otevíráním poboček až o týden později. Na stejné úrovni jako před vypuknutím pandemie by služby měly být v pondělí 8. června. Instituce to uvedla na webu. Mluvčí knihovny Lenka Hanzlíková ČTK řekla, že přesný plán otevírání zatím není jasný a bude se o něm rozhodovat v nejbližší době.

Instituce uvedla, že má téměř 500 zaměstnanců a několik desítek poboček a představuje "velmi složitý a logisticky náročný organismus". "Není tak možné, abychom ho během jediného dne a po šesti týdnech mimořádného režimu, uvedli do běžného provozního stavu za dodržení všech mimořádných opatření, která jsou nutná k ochraně zdraví zaměstnanců i návštěvníků," uvedl ředitel knihovny Tomáš Řehák.

Zatím není jasné, jaké pobočky a v jakém rozsahu se v pondělí 5. května otevřou. Mluvčí instituce ČTK řekla, že plán se bude teprve stanovovat a že o něm bude vedení knihovny dnes jednat.

Knihovna v době uzavření z důvodu pandemie nového typu koronaviru nabídla přístup k elektronickým knihám i neregistrovaným čtenářům. Studentům a pedagogům se čtenářským průkazem pak zpřístupnila online odborné a historické tituly. Radní Prahy, která knihovnu zřizuje, zároveň o deset milionů korun navýšili rozpočet na nákup nových knih. Podle dřívějšího vyjádření za ně knihovna nakoupila tištěné a elektronické knihy od pražských nakladatelů, aby jim pomohla v těžkém období.

Vláda ve čtvrtek na základě epidemiologického vývoje uspíšila harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od nejbližšího pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června. V pondělí budou moci otevřít také právě knihovny a dále autoškoly, posilovny, zoologické a botanické zahrady a bude možné konat bohoslužby s účastí do 15 lidí.