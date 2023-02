Národní ekonomická rada vlády projednala úspory či půjčku z plánu obnovy

Praha - Národní ekonomická rada vlády dnes projednala fiskální balíček, tedy rozpočtové úspory, řešení exekucí či půjčku z Národního plánu obnovy. Novinářům to řekl dosavadní koordinátor rady Jan Procházka. Dalšími tématy pro jednání rady by měla být efektivita státní správy a prevence ve zdravotnictví, doplnil David Havlíček, který Procházku ve funkci v polovině února vystřídá.

Finální výstupy ještě nejsou hotovy, řekl dnes ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Uvedl, že očekává politická rozhodnutí o jednotlivých návrzích v řádu týdnů. Využití půjčky z plánu obnovy je podle něj pro Česko obrovskou příležitostí, protože bude možné získat financování až 350 miliard korun za extrémně výhodných podmínek, které bude možné využit na modernizaci energetiky, dekarbonizaci a digitalizaci. "Nutnost rozhodnout, na které projekty půjdou tyto finanční zdroje, spěje do finále," podotkl Jurečka.

K lednovému vývoji rozpočtu Jurečka uvedl, že je stále ambicí vlády letos udržet schválený deficit, i když stoprocentně predikovatelný stále není vývoj na energetickém trhu či rozsah využívání nástrojů pomoci firmám. "Samozřejmě je ambice, abychom byli ještě úspornější v průběhu letošního roku," poznamenal. Rozpočet skončil v lednu ve schodku 6,8 miliardy Kč. Podle schváleného rozpočtu by měl být letos deficit 295 miliard Kč.

Plán Národního plánu obnovy vznikl jako nástroj ke zmírnění dopadů epidemie covidu-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU. Česká vláda jej schválila předloni v květnu a poté v září ministři financí zemí EU plán odsouhlasili. Český plán má šest pilířů. Peníze z Národního plánu obnovy z fondu EU bude ČR rozdělovat do roku 2026.

NERV už loni na podzim představil kabinetu své návrhy na dlouhodobé zlepšení salda veřejných financí. Jsou mezi nimi plány na zvýšení daní, zvýšení věku pro odchod do důchodu či omezení některých státních podpor. Konečná podoba změn bude na politickém rozhodnutí vlády. Ta chce do března připravit aktualizované znění programového prohlášení, v němž by se plány měly odrazit.

Fungování NERV obnovila vláda loni v květnu. Má 19 členů, jde o ekonomy i odborníky z dalších oblastí a byznysu, někteří z nich už v minulosti členy rady byli. Úkolem NERV je podle premiéra Petra Fialy (ODS) navrhovat zásady a parametry reforem veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. Jde například o důchodový systém. Jako celek se rada schází jednou do měsíce, jednotlivě se scházejí skupiny zaměřené na jednotlivá témata.