Národní ekonomická rada vlády probere návrhy na snížení tempa růstu zadlužování

Praha - Národní ekonomická rada vlády (NERV) bude dnes debatovat o výstupech pracovních skupin, které měly rozpracovat návrhy na zpomalení rekordního tempa zadlužování státu. Před odchodem koordinátora rady Jana Procházky do bankovní rady České národní banky (ČNB) v polovině února by měla představit jeho nástupce, řekl ČTK k dnešnímu setkání NERV ve Strakově akademii Jakub Tomek z tiskového odboru úřadu vlády.

Rada představila kabinetu své návrhy na dlouhodobé zlepšení salda veřejných financí počátkem listopadu. Jsou mezi nimi plány na zvýšení daní, zvýšení věku pro odchod do důchodu či omezení některých státních podpor. Konečná podoba změn bude na politickém rozhodnutí vlády. Ta chce do března připravit aktualizované znění programového prohlášení, v němž by se plány měly odrazit.

Fungování NERV obnovila vláda loni v květnu. Má 19 členů, jde o ekonomy i odborníky z dalších oblastí a byznysu, někteří z nich už v minulosti členy rady byli. Úkolem NERV je podle premiéra navrhovat zásady a parametry reforem veřejných systémů, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. Jde například o důchodový systém. Jako celek se rada schází jednou do měsíce, jednotlivě se scházejí skupiny zaměřené na jednotlivá témata.