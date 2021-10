Národní divadlo vybírá nového šéfa činohry z pěti oslovených kandidátů

Praha - Národní divadlo bude vybírat nového šéfa činohry z pěti osobností, které oslovilo. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ND Tomáš Staněk. Ředitelka pražského divadla X10 Lenka Havlíková, režisér Marián Amsler, umělecký šéf Komorní scény Aréna v Ostravě Ivan Krejčí a režijní duo SKUTR mají vypracovat strategii rozvoje souboru Činohry ND pro léta 2022 až 2028. Vítěz by měl nahradit současného šéfa činohry Daniela Špinara, jemuž generální ředitel ND Jan Burian zkrátil mandát. Nový umělecký ředitel povede soubor činohry od září 2022.

Špinar je uměleckým ředitelem Činohry ND od září 2015, ve výběrovém řízení zvítězil nad dalšími kandidáty - dramatikem a režisérem Davidem Drábkem z královéhradeckého Klicperova divadla a také Ivanem Krejčím, který by ho nyní mohl vystřídat. Mandát Špinarovi vedení ND po pěti letech prodloužilo, skončit mu měl za dva roky.

Na jeho předčasném ukončení se Špinar s Burianem údajně dohodli. Burian mimo jiné uváděl, že první česká scéna se nemůže změnit v autorské divadlo. Špinar zase tvrdil, že v Národním divadle "narážel na zdi". České divadelní prostředí je podle něj plné strachu, trafik, rutiny, cynismu a manipulace. Aniž by někoho jmenoval, uvedl, že jím popisovanou situaci způsobují konkrétní lidé na nejrůznějších postech, kteří různě kumulují funkce a setrvávají na nich i celá desetiletí.

Pětici osobností, z nichž by měl Špinarův nástupce vzejít, doporučili umělecká šéfka Divadla Na zábradlí Dora Viceníková, emeritní ředitelka Dejvického divadla, výkonná ředitelka Asociace profesionálních divadel Eva Kejkrtová Měřičková a prorektor AMU Jan Hančil, kteří jsou zároveň členy Garanční rady Národního divadla, ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser a herec David Prachař, který byl nominován uměleckým souborem.

V polovině listopadu by poradci měli nad strategiemi uchazečů debatovat a doporučit Burianovi některého z nich. Finální rozhodnutí bude na generálním řediteli ND, uvedl mluvčí. "Jsme rádi, že zájem o spolupráci s Činohrou ND mají různorodé osobnosti s nezpochybnitelnými uměleckými výsledky, manažerskými zkušenostmi i vynikajícím renomé," uvedl Burian.