Národní divadlo oslaví na Střeleckém ostrově zahájení nové sezony

Praha - Národní divadlo (ND) oslaví 1. září na Střeleckém ostrově v Praze zahájení nové sezony 2021/2022. Průvodci programu, na kterém se podílejí všechny soubory ND, budou Anna Fialová a Matyáš Řezníček z činoherního ansámblu. Návštěvníci se od 14:00 do 22:00 mohou těšit mimo jiné na tvůrčí dílny pro děti i dospělé, na besedy s umělci ze souborů Baletu, Činohry a Opery ND i Laterny magiky. ČTK o tom informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

"Uskuteční se také bazar oblečení umělců, jehož výtěžek opět poputuje na výsadbu nových stromů. K dispozici bude rovněž stánek s možností koupi vstupenek na představení Národního divadla, nabídkou propagačních předmětů nebo losovacím osudím o ceny," uvedl Staněk. "Příležitost prohlédnout si překrásné kostýmy z velkolepého klasického baletu Spící krasavice, který bude mít českou premiéru již 16. září ve Státní opeře, se naskytne v rámci speciálního vystoupení, které vyvrcholí možností společného focení s tanečníky," dodal.

Balet ND připravuje setkání s některými z nových sólistů, oblíbenou tvůrčí dílnu i vystoupení. Hostem Baletní dílny na téma Spící krasavice bude sólistka Irina Burdujová, držitelka nominace na Thálie v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo.

Činohra ND pokřtí nový kalendář pro rok 2022, jehož autorkou je fotografka Libuše Jarcovjáková. Laterna magika představí tanečně-výtvarnou tvůrčí dílnu inspirovanou inscenací Zázrak (s)tvoření, divadelním představením z papíru o hravosti a fantazii, kterou děti provedou samotní účinkující. Uskuteční se také vystoupení Laterny magiky s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo pod vedením člena souboru Alexe Sadirova, který vytvořil choreografii i technické řešení.

Soubory Opery ND se představí publiku vybranými aktivitami: pro děti v tvůrčích dílnách zprostředkují ukázku z úspěšné opery Engelberta Humperdincka Jeníček a Mařenka, kterou ve Státní opeře režíruje Matěj Forman. Dalším bodem programu bude vystoupení operních sólistů. Představí několik árií z Rossiniho opery Lazebník sevillský, jehož nové zpracování se chystá na začátek října v režii Magdaleny Švecové. Na klavír sólisty doprovodí Martin Levický.

V prostoru ND Café se uskuteční moderovaná diskuse s Adamem Plachetkou, Jiřím Sulženkem a Magdalenou Švecovou o představení Lazebník sevillský o tom, jaké je to pracovat a žít v operním prostředí. ND Café nabídne autogramiádu, setkání a rozhovor s prvním sólistou baletu Patrikem Holečkem.

Program vyvrcholí večerním koncertem kapely Základní kameny úrazu složené z hvězd Činohry ND Igora Orozoviče, Vladimíra Javorského, Radúze Máchy, Veroniky Lazorčákové, Terezy Vilišové, Jana Bidlase a dalších. Slavnost uzavře koncert kapely Tripleshot Jam.