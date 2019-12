Národní divadlo dnes převezme rekonstruovanou Státní operu

Ilustrační foto - Budova Státní opery Praha vstoupila do poslední fáze své generální rekonstrukce. Snímek z novinářské prohlídky je z 15. října 2019.

Ilustrační foto - Budova Státní opery Praha vstoupila do poslední fáze své generální rekonstrukce. Snímek z novinářské prohlídky je z 15. října 2019. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Společnost Hochtief dnes předá vedení Národního divadla (ND) zrekonstruovanou historickou budovu Státní opery Praha. Stavba zároveň znovu projde kolaudací. Původní odhad nákladů rekonstrukce byl přibližně 900 milionů korun, cena ale vzrostla na 1,3 miliardy korun včetně DPH. Důvodem byla hlavně změna technologie jevištní točny za 115 milionů korun a rekonstrukce vzduchotechniky.

Zhotovitel stavby ke kolaudaci předložil dokumenty o tom, že rekonstrukce se uskutečnila v souladu s předpisy a normami - například revize elektroinstalace, kontrolní zprávy o funkčnosti výtahů a technologických celků, dokumentaci o měření hluku v interiéru a exteriéru, revizi hromosvodů, rozbor vody, protokol z topné a tlakové zkoušky. Podle mluvčího ND Tomáše Staňka byla kontrolována i bezpečnostní opatření, protipožární zařízení či únikové východy. Vyjádřit se museli také zástupci hygienické stanice a památkové péče.

Komplexnější opravou prošla Státní opera naposledy přelomu 60. a 70. let minulého století. Při nynější generální rekonstrukci dostala například nové jevištní technologie či moderní zkušebny a opravou prošly baletní, orchestrální i sborový sál a zázemí umělců. Přibyla nová křesla, kterých bude v hledišti 1016, obsahujících individuální titulkovací zařízení. Umělci se do nových prostor začnou stěhovat do konce roku. Ve Státní opeře se již budou konat zkoušky na slavnostní otvírací koncert 5. ledna, jehož program v režii Alice Nellis diváky provede po historii čtyř zdejších operních souborů.

Budovu Státní opery ND otevře zhruba po třech letech rekonstrukce a přesně 132 let od zahájení jejího provozu. Historická budova byla postavena na konci 19. století jako Nové německé divadlo.