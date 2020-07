Náročnou kvalifikaci F1 ve Štýrsku jasně ovládl Hamilton

Spielberg (Rakousko) - Kvalifikaci na Velkou cenu Štýrska formule 1 v náročných podmínkách suverénně vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton z Mercedesu. Šestinásobný mistr světa se nejlépe vyrovnal s deštěm a mokrou tratí a druhého Maxe Verstappena z Red Bullu i třetího Carlose Sainze porazil o více než sekundu.

Dnešní program ve Spielbergu, který před týdnem hostil zahajovací Velkou cenu Rakouska a jako první okruh v historii přivítá dva závody v jedné sezoně, výrazně ovlivnil silný déšť. Už dopoledne byl předčasně ukončen závod formule 3 a poté byl zrušen i třetí trénink formule 1.

Kvalifikace odstartovala s téměř hodinovým zpožděním a s mokrou tratí a velmi špatnou viditelností si nejlépe poradil Hamilton. V závěrečné části kvalifikace zaznamenal čas 1:19,273 a Verstappena porazil o 1,2 sekundy. "Mám radost, protože to byl velmi náročný a nevyzpytatelný den," řekl Hamilton.

"V jednu chvíli jsem si připadal jako na surfu a pořádně mě to vystrašilo, ale zvládl jsem to a podařilo se mi zajet krásné, čisté kolo," přidal. "Samozřejmě by bylo lepší, kdyby bylo sucho, ale nakonec jsem rád, že pršelo. Takové dny prostě miluju, takhle by mělo závodění vypadat," prohlásil.

"Ve třetí kvalifikaci zase hodně pršelo a nebylo to vůbec snadné," přidal Verstappen, kterého při posledním pokusu zpomalil jeden z vozů mířící do boxů. "Mohlo to být lepší, ale na Lewise by to asi stejně nestačilo. Ale když bude sucho, tak myslím, že máme slušnou šanci," dodal.

Sainz si pro životní třetí místo na startu dojel se ztrátou 1,4 sekundy. "Na třetím místě jsem poprvé a mám obrovskou radost. A je o to větší, že to byla jedna z nejnáročnějších kvalifikací, co pamatuji. V závodě bychom měli být trochu rychlejší, takže mám docela sebevědomí," uvedl pilot McLarenu.

Čtvrtou příčku obsadil Valtteri Bottas, který před týdnem ve Spielbergu ovládl kvalifikaci i úvodní závod sezony. Druhý jezdec mistrovského Mercedesu na Hamiltona ztratil 1,43 sekundy. Na pátém místě skončil Esteban Ocon z Renaultu před Landem Norrisem z McLarenu, který však po trestu z pátečních tréninků klesne na startu na devátou pozici.

Stejně jako před týdnem se v kvalifikaci nedařilo Ferrari, kterému v dešti nepomohly ani vylepšené vozy. Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel byl se ztrátou přes dvě sekundy desátý a Charles Leclerc, jenž minulou neděli překvapil druhým místem, nepostoupil do závěrečné části kvalifikace a odstartuje z 11. místa.

Nedělní Velká cena Štýrska, která se do upraveného kalendáře dostala kvůli odložení úvodu sezony po pandemii koronaviru, začne v 15:10. Podle předpovědi by se mělo jet na suché trati.

Kvalifikace na Velkou cenu Štýrska:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:19,273, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,216, 3. Sainz (Šp./McLaren) -1,398, 4. Bottas (Fin./Mercedes) -1,428, 5. Ocon (Fr./Renault) -1,649, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,652, 7. Albon (Thaj./Red Bull) -1,738, 8. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1,755, 9. Ricciardo (Austr./Renault) -1,919, 10. Vettel (Něm./Ferrari) -2,378.

Pozn.: Norris kvůli trestu za ignorování žlutých vlajek při pátečním tréninku přijde na startu o tři místa.