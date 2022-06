Nařízení o nevydávání víz Rusům a Bělorusům má platit do konce března 2023

Praha - Nařízení o nevydávání víz a povolení k pobytu Rusům a Bělorusům by mělo platit do konce března 2023. Ministerstvo zahraničí návrh předložilo do připomínkového řízení, které trvá do pátku. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN krátce po ruském útoku na Ukrajinu rozhodl o zastavení vydávání víz ruským a později též běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

Předložené nařízení vlády pak naplňuje zákonné zmocnění obsažené v novele zákona zvaného lex Ukrajina, kterou Sněmovna přijala na konci května.

Žádosti o oprávnění k pobytu v Česku, které podají na zastupitelském úřadu Rusové či Bělorusové, budou považovány podle právní úpravy za nepřijatelné. To znamená, že o nich nebude vedeno žádné řízení, uvedlo ministerstvo v předkládací zprávě.

"Tento krok má sloužit k ochraně zahraničněpolitických zájmů České republiky v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který byl vyvolán invazí vojsk Ruské federace, jež je podporována Běloruskou republikou," uvedl úřad. Cílem nařízení je vyvinout tlak na Rusko a Bělorusko k ukončení agrese a zajistit bezpečnost České republiky.

Cizinci, kteří již pobytové oprávnění mají, nejsou cílovou skupinou nařízení. Rusové a Bělorusové tedy nadále mohou žádat o prodloužení povolení k pobytu. "Jejich případné žádosti o prodloužení pobytového oprávnění budou podléhat standardnímu režimu, který předpokládá zákon o pobytu cizinců na území České republiky," dodalo ministerstvo.

Ustanovení se dále nevztahuje na žádosti o krátkodobá víza, pokud je žadatel rodinným příslušníkem českého občana nebo občana Evropské unie, kterého doprovází či následuje. Netýká se ani žádostí o udělení víza, povolení k dlouhodobému nebo k trvalému pobytu, je-li pobyt žadatele v zájmu České republiky a tento zájem osvědčil ministr zahraničí.

Dále nařízení nesměřuje na žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, pokud je žadatel rodinným příslušníkem cizince s povoleným pobytem v ČR, ani na žádosti o povolení k trvalému pobytu u dětí cizinců, kteří v ČR pobývají, je-li důvodem žádosti jejich společné soužití.