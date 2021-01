Nápor turistů v Beskydech přináší problémy přírodě i obcím

Ostravice (Frýdecko-Místecko) - Nápor turistů, který v posledních týdnech zažívají Beskydy, přináší problémy přírodě i obcím. Lidé často ruší chráněnou zvěř, pohybují se mimo značené stezky a zanechávají po sobě odpadky. Zaparkovaná auta komplikují dopravu. Představitelé kraje i horských obcí proto vyzývají návštěvníky hor k ohleduplnosti a respektování pravidel. ČTK to dnes řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Problémy podle ní hlásí provozovatelé středisek z celého Moravskoslezského kraje, největší nával turistů v posledních týdnech zažívají například Pustevny nebo Lysá hora.

Nezodpovědné chování turistů trápí také přilehlé obce. "Prosíme návštěvníky o ohleduplnost. Kvůli špatně odstaveným vozům se mnohdy nemohou obyvatelé dostat do svých domovů, odstavená auta navíc velmi často komplikují anebo zcela brání průjezdu záchranným složkám," řekla starostka obce Ostravice Pavlína Stankayová. Problémy podle ní způsobují také turisté, kteří chodí mimo vyznačené trasy. "O nepořádku, který po některých zůstává, nemluvě," řekla.

Situací na horách se zabývají nejen ochránci přírody, ale také policie, která musí řešit nesprávné parkování, ale také například nedodržování epidemických opatření.

Náměstek hejtmana Jan Krkoška (ANO) lidem, kteří se do hor chystají, doporučuje, aby volili jiné cíle než ty nejnavštěvovanější v Jeseníkách či Beskydech. "Vřele doporučuji podívat se do map a vybrat si cestičku, která vede mimo nejexponovanější místa našich hor. A ještě lépe, zkuste vyrazit třeba do Oderských vrchů, na Budišovsko, do Poodří nebo třeba na trojmezí na Hrčavě," vzkázal turistům a připomněl, že i na horách je nutné myslet na všechna epidemická opatření.