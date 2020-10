Napjaté Kvitové se po výhře neulevilo, kouč věří jejím zbraním

Paříž - Mimořádně psychicky náročné bylo pro českou tenistku Petru Kvitovou dnešní čtvrtfinále Roland Garros proti Němce Lauře Siegemundové. A ani po postupu se dvojnásobné wimbledonské šampionce neulevilo, hned ve čtvrtek ji čeká semifinálová bitva proti Američance Sofii Keninové. Kouče Kvitové Jiřího Vaňka potěšil obrat s Fernandezovou, věří jejím zbraním.

Třicetiletá Češka byla nervózní od rána. Očekávala tuhý boj, protože Siegemundové antuka svědčí, vyhrála na ní před třemi lety velký turnaj ve Stuttgartu. Byla připravená na to, že dvaatřicetiletá Němka bude bojovat o vítězství všemi prostředky. "Vím, že Laura je jiná, zkouší spoustu hracích i mimohracích variant. To, že tam jdu a vím, že mě čeká všechno, není snadné. Všichni čekali, že vyhraju, to taky není fajn. Bylo to náročné v tom, že každý bod je úplně jiný a může se to zvrtnout a zvednout," líčila Kvitová.

Byla pak hrdá na to, jak v tomto rozpoložení zápas zvládla. Na kurtu diktovala tempo. "V tom druhém setu, kdy to bylo vachrlatější, jsem byla pozitivní a hned jsem se snažila ji brejknout. To se mi dařilo. Jindy se cítím i líp, ale dneska ty nervy pracovaly samy za sebe," doplnila.

Na rozdíl od vítězného osmifinále na ni ale tentokrát nedolehly vzpomínky na tři roky starý turnaj, kdy se v Paříži vracela po přepadení. "Je to možná dobře, protože jsem byla po tom zápase psychicky vyflusnutá. Ten den volna mi v tomhle hodně pomohl. Teď vím, že den volna nemám. Zítra zase musím bojovat o každý míč, je to semifinále grandslamu. Proto nemám v sobě nějakou úlevu. Vím, že ten turnaj jede dál. Pořád chci hrát dobře a chtěla bych to nějak urvat," prohlásila.

Na antuce spoléhá na stejné zbraně jako na jiných površích. A prospívá jí, že celkově zpestřila hru. "Když jsem tady byla v semifinále v roce 2012, tak jsem hrála víc riskantně, neměla jsem tolik variací. Myslím, že jsem obecně vyspěla. Musím na antuce zkracovat výměny, musím dávat tlak. Snažím se otvírat kurt, abych mohla zakončit lehčeji nebo jít na síť. Nehraju topspiny, nekloužu se, jak to antukářky dělávají," dodala.

Další prověrkou, jak tyto zbraně fungují, bude semifinále proti vítězce Australian Open Keninové. Vítězka tohoto duelu bude favoritkou i v sobotním finále, protože žádná jiná nasazená hráčka už v pavouku nezbyla.

Kouče Kvitové potěšil obrat s Fernandezovou, věří jejím zbraním

Kouč tenistky Petry Kvitové Jiří Vaněk prožívá v takřka opuštěných ochozech Roland Garros příjemné chvíle, jeho svěřenkyně si proklestila cestu do semifinále antukového grandslamu. Vaňka potěšilo, jak ve třetím kole obrátila první set s Kanaďankou Leylah Fernandezovou ze stavu 1:5. A věří, že její zbraně mohou na oranžovém povrchu fungovat i nadále.

Loni Kvitová z Roland Garros odstoupila bezprostředně před jeho začátkem kvůli svalovému zranění levého předloktí. To se jí na antuce ozývalo i po letošní koronavirové pauze, proto se tomuto povrchu vyhýbala. Nastoupila až na French Open a ruka drží.

Její tým proto před třetím a posledním grandslamem letošní nezvyklé sezony neměl velká očekávání. "Věděli jsme, že tady budou špatné podmínky, hodně deště, těžké míče, to není nic pro Petru. První kola jsou těžká, protože takové hráčky samy sebe dostávají pod tlak. Nedíváme se moc dopředu. Soustředíme se na každý zápas, každý míč. Hraje dobře a to je pro nás důležité," konstatoval Vaněk.

V chladné podzimní Paříži sedí na tribuně zachumlaný v péřové bundě. "Ale uvnitř se to v tobě vaří. Nechceš prochladnout a třeba pokašlávat, protože všichni koukají divně. Snažíme se, abychom byli zdraví," líčil.

Zatím prožívá na tribuně převážně příjemné momenty. "Jsem na ni hrdý. Mám radost, jak prochází zápasy, třeba když to otočila z 1:5 proti Fernandezové," pochvaloval si.

Dvojnásobná grandslamová šampionka musí na antuce spoléhat na stejné zbraně jako jinde. "Když jsem s ní začal pracovat, tak jsem ji tlačil do toho, aby na antuce nehrála jinak. Říkal jsem jí, že nemusí běhat ze strany na stranu jako ostatní, že může chodit na síť, hrát drivevoleje," vzpomínal.

Kvitová to zatím letos v Paříži ukazuje a může to být zbraň i na semifinálovou soupeřku Sofii Keninovou. "Když hraje svou hru, s dobrým servisem a útočnými returny, tak je jedno, co hrají soupeřky, protože hraje fakt rychle. Keninová je hráčka, která udělala neskutečný úspěch na Australian Open. Běhá, nedá balon zadarmo. Petra se bude muset soustředit na svou hru. Atakovat její servis, který není nejrychlejší," přemítal kouč.

Život v uzavřené bublině kvůli opatřením proti koronaviru snáší Kvitová a její tým dobře. "Člověk stejně na těch turnajích zná spíš hotel a kurty. Máme dobrý tým. Hrajeme pořád nožičky, takže je to v pohodě," dodal Vaněk.