Liberec - Namrzlé silnice komplikovaly ráno dopravu v Libereckém kraji. Řetězová havárie 14 aut zablokovala skoro na šest hodin průtah přímo v krajském městě. Zraněn nikdo nebyl. Provoz na silnici 14 se podařilo obnovit po 11:00. ČTK to řekl krajský policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Nehoda se stala v 05:13 za nájezdem ze silnice 14 od Jablonce na silnici 35 u liberecké Home Credit Areny a to v obou směrech. "Na delším úseku se stalo osm dílčích nehod," uvedl Robovský.

Nešlo zdaleka o jedinou nehodu, která ráno v kraji komplikovala dopravu. "Od půlnoci jsme řešili 14 dopravních nehod," uvedl Robovský. Dopoledne se podle něj situace na silnicích postupně zklidňovala. Dvě auta havarovala ráno na silnici 35 z Liberce na Turnov nedaleko Jeřmanic. K automobilu, který naboural do stromu, vyjížděli policisté do Kamenického Šenova. Dvě auta havarovala také na silnici 14 před sjezdem do Zeleného Údolí.

Teploty v kraji se ráno pohybovaly od minus jednoho do minus šesti stupňů Celsia, i před polednem jsou ale stále nízké, jen kolem nuly. Převládá jasno a bezvětří. Silnice jsou většinou holé a suché, místy bylo ráno mlhavo, a vlhkost na vozovkách namrzala. Pozor by si měli dát řidiči i v dalších dnech, hlavně na mostech, kde se může tvořit náledí.