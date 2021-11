Náměstkyně: Tato vlna epidemie tu bude do jara, virus ještě rok

Praha - Současná vlna epidemie koronaviru bude podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové trvat s různými výkyvy do jara příštího roku. S virem SARS-Cov-2 se podle jejích znalostí imunologa bude lidstvo "rovnat" ještě rok. Řekla to dnes novinářům. Osobně podporuje opatření, která omezují neočkované jako v Rakousku.

"Lze předpokládat, že ta vlna bude určitě pokračovat přes Nový rok 2022 do jara. Pokud se ten, kdo nemá příznaky a je mu nad 12 let, nechá naočkovat, tak určitě tu kolektivní imunitu zvýšíme, abychom nemuseli uvažovat o nějakých drakonických opatřeních," uvedla Vašáková, která je náměstkyní pro zdravotní péči a zároveň předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Byla by pro zavedení přísnějších opatření po vzoru Rakouska, kde od pondělí nestačí pro vstup do restaurací nebo na kulturní akce či sport negativní test. "Mně osobně připadá zcela legitimní a správný systém, co zavádí Rakousko," uvedla. Podle zhoršování zátěže nemocnic a jejich jednotek intenzivní péče se restrikce neočkovaných zvyšují až po jejich úplný lockdown. "Ale oni mají jinak nastavené zákony. My samozřejmě se musíme pohybovat v rámci našich zákonných norem," dodala.

Po oznámení přísnějších opatření se v Rakousku výrazně zvedl zájem o očkování. Podobně se v Česku projevilo oznámení, že od 1. listopadu musí personál restaurací kontrolovat u hostů potvrzení o testu, prodělané nákaze nebo očkování. Navíc zdravotní pojišťovny neočkovaným dospělým bez kontraindikací očkování dál neplatí testy.

Za posledních 20 dní se tak v Česku nechalo první dávkou očkovat přes 200.000 lidí, což je asi půl procenta české populace. Celkově už očkování podstoupilo nebo se k němu registrovalo přes 60 procent lidí.

Podle Vašákové je ale lepší cestou než takové restrikce vůči neočkovaným rovnou říct, že očkování je povinné. Dodala ovšem, že není politikem, tudíž může jen doporučovat. Posoudit to podle ní bude muset hlavně příští vláda. Už dříve Vašáková uvedla, že očkování je v případě učitelů morální povinnost. "Tím víc to platí u zdravotníků," doplnila.

Podle ní odborníci nemají nic dalšího než očkování, co by mohli pro řízení epidemie nabídnout. "Cesta celospolečenských lockdownů není cesta, kterou by se státy v celé Evropě ubíraly, a myslím, že je to tak správné," dodala.

Argument, že nákazu mohou šířit i očkovaní lidé, považuje za neférový útok těch, kteří se očkovat nechtějí. Pravděpodobnost, že očkovaný někoho nakazí, je podle ní čtyřikrát až pětkrát menší. Pokud by potkal nakažený očkovaný dalšího očkovaného, problém to podle ní nebude. I pokud se nakazí, tak na covid-19 nezemře.

"Neočkovaní nám diktují, jak vypadá současná vlna pandemie. Ti jsou zejména zodpovědní za to, jaký je obraz v České republice. Připomněla Portugalsko, které je díky devadesátiprocentní proočkovanosti prakticky bez omezení.