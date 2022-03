Náměstek: V českém právním rámci není možné zakázat vývoz čehokoli z ČR

Praha - V současném českém právním rámci není možné zakázat vývoz jakékoli komodity z ČR. V principu by šlo o porušení evropského práva. V reakci na diskusi ohledně vývozu pšenice to na dnešním zasedání sněmovního evropského výboru řekl náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti při úřadu vlády Štěpán Černý. Svaz pekařů a cukrářů v úterní tiskové zprávě uvedl, že ČR by měla omezit vývoz pšenice, jejíž cena je kvůli bojům na Ukrajině meziročně zhruba dvojnásobná.

"Chápu, že krizová situace může dovést vládu k různým krokům. Pro tento krok ale není zákonný rámec zejména proto, že obchod s pšenicí neprovádí stát jako celek, ale provádí ho v nějaké formě soukromé subjekty, které se na tom trhu aktivně podílí jako výrobci a prodejci," uvedl Černý. Pokud by kabinet k podobnému kroku přistoupil, bude podle něj muset upravit legislativu.

"Principy regulace vnitřního trhu Evropské unie a nějaká vývozní omezení jsou velmi citlivé, protože jsou zakázány primárním právem," dodal Černý.

Podle svazu by běžný chléb letos mohl stát i 60 korun. Prudké zdražení pšenice prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií a pohonných hmot. Mnozí kvůli tomu čelí existenčním problémům. Snížení dopadů by mohl stát dosáhnout i prostřednictvím dotací pro pekárny, uvedl svaz.

Podle předsedy evropského výboru Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL) se prověřují možnosti stanovení maximální výše cen. "Druhá věc je, že stát má nějaké strategické zásoby pšenice, které mohou trh ovlivňovat. Ale je to otázka právní i technická, co se s tím dá dělat," dodal.

Ministerstvo zemědělství nepovažuje regulaci vnitřního trhu za dobré řešení. Mohla by fungovat jako opatření všech členských států proti sobě navzájem, sdělil v úterý ČTK mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Úřad hledá možnosti, jak snížit tlak na růst cen.

Ministerstvo letos podle Bílého poskytne do potravinářského odvětví 750 milionů korun v dotačním programu Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Podporu investic mimo jiné pro potravinářské podniky poskytuje také ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pšenice se nyní podle Svazu pekařů a cukrářů prodává za rekordních 10.500 až 11.500 korun za tunu, loni v březnu tuna stála 5500 korun. Mnoho asijských a afrických států je závislých na dovozu obilovin z Ruska a Ukrajiny, kvůli zákazu vývozu z těchto zemí tak začaly skupovat obiloviny z jiných států, včetně ČR. Maďarsko už v minulých týdnech vývoz pšenice omezilo.