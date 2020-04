Náměstek Povšík: MPSV chystá změny ve vedení úřadu práce v Praze

Praha - Ministerstvo práce chystá změny ve vedení krajské pobočky úřadu práce v Praze. V České televizi to řekl politický náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD). Podle něj je pražská pobočka "manažersky velmi špatně nastavena". Povšík tak reagoval na informace jednoho z vedoucích pracovníků v médiích, že úředníci v hlavním městě nemohou nynější nápor žádostí stíhat vyřizovat. Krajský úřad práce v Praze řídí od loňského března bývalá náměstkyně ministerstva práce Iva Merhautová (KDU-ČSL).

Server Novinky.cz před týdnem napsal, že se úředníci v Praze pod náporem žádostí o kurzarbeit hroutí. Zdroj z vedení krajské pobočky řekl, že zatímco jiné kraje mají 2000 žádostí, v hlavním městě je jich pětkrát víc a musí vyřizovat i dávky. Postěžoval si na to, že se na pracovníky neúměrně tlačí a ministerstvo říká, jak Praha nestíhá.

Podle Povšíka představuje situace v Praze "exces". "Krajské pracoviště Praha je bohužel manažersky velmi špatně nastaveno. Tato krize nám ukázala, že není prostě dobře vedeno," řekl Povšík. Podle něj se změny vedení "jednoznačně" chystají. "Jsme svázáni služebním zákonem. Nejsme ve firmě, kde můžeme provést ze dne na den nějaké změny. Velmi intenzivně na tom pracujeme," podotkl politický náměstek.

Podle něj iniciativa k napsání článku vzešla spíš od manažera než od zaměstnanců, pracovníkům tak prý spíš ublížil. "Těch lidí si vážíme. Pomáháme jim nastavovat procesy, protože konkrétně v Praze jsou velmi špatně historicky nastaveny. Daří se nám to pomalu, ale daří se nám to," dodal Povšík. Pražskou pobočku kvůli vyřizování žádostí posílili úředníci z jiných pracovišť.

Ředitelkou krajského úřadu práce v Praze se loni v březnu stala Iva Merhautová (KDU-ČSL), která byla náměstkyní ministerstva práce za minulého volebního období od února 2014. Na konci roku 2018 její pozici zrušila nynější ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Merhautovou do funkce šéfky pražské pobočky jmenovala tehdejší generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková, která ve funkci před pár měsíci skončila.

Merhautovou před šesti lety vyslali na ministerstvo práce na post náměstkyně lidovci jako někdejší vládní strana. Náměstkem pro řízení úřadu se stal tehdy i Povšík. Po zavedení služebního zákona z funkce odešel, stal se do voleb politickým náměstkem ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Do této pozice se vrátil v roce 2018 po nástupu Maláčové. Povšík je lídrem středočeské kandidátky sociálních demokratů do podzimních krajských voleb.