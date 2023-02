Náměstek MZV: Zatím nepřišel čas na vyhoštění ruského velvyslance

Praha - Ministerstvo zahraničí se domnívá, že zatím nepřišla doba na vyhoštění ruského velvyslance z České republiky. V České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl náměstek ministerstva zahraničních věcí (MZV) Martin Dvořák. K vyhoštění ruského ambasadora přistoupily pobaltské státy, které zároveň vyzvaly své spojence ke stejnému postupu.

Dvořák připomněl, že Česká republika přijala v minulosti vůči ruské diplomacii jedno z nejrazantnějších opatření, když významně omezilo počet ruských diplomatů na pražské ambasádě. "Věc vyhoštění velvyslance je natolik citlivá a natolik těžký kalibr, že zatím máme pocit, že ještě nepřišla doba, abychom tu nejtěžší zbraň vytáhli," řekl. Rusko podle něj stále ještě může provést takové věci, na které bude potřeba reagovat silněji, než jak česká diplomacie reagovala doposud. K vyhoštění velvyslance by nepřistupoval ani bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Dvořák v debatě připustil, že "utěsňování" děr v protiruských sankcích mohlo být v Evropě rychlejší. Poukázal například na jednu ze zakavkazských zemí sousedících s Ruskem, s níž se český zahraniční obchod za poslední rok zdvojnásobil. Nevyloučil, že se tak stalo kvůli obcházení sankcí. Jméno země sdělovat nechtěl. Podotkl, že firmy, které jsou v tamních krajích zvyklé obchodovat, jsou zároveň zvyklé podvádět, obcházet pravidla a uplácet. "Tomu se asi nejsme schopni vyhnout, pokud není vůle těch příslušných vlád, a ta asi neexistuje," řekl. Odmítl ale, že by sankce nefungovaly.

Zaorálek v pořadu kritizoval to, že zvolený prezident Petr Pavel externě spolupracuje s bývalým velvyslancem Petrem Kolářem. Vadí mu jeho angažmá pro americkou advokátní kancelář Squire Patton Boggs, která podle něj v minulosti například pomáhala ruské Gazprombank obcházet sankce. Dvořák s odkazem na osobní zkušenost s Kolářem a na jeho názory odmítl obavy, že by Kolář skrze Pavla měl "táhnout Českou republiku zpátky do Ruska a do Číny".

Server Seznam Zprávy v pátek uvedl, že Pavlovi by na "významném diplomatickém postu" v prezidentské kanceláři měl pomáhat český velvyslanec při EU Jaroslav Zajíček. Podle informací České televize se Zajíček stane ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře a na post ředitele protokolu míří velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický. Dvořák to odmítl potvrdil nebo vyvrátit. Řekl, že "jednání o využití některých českých diplomatů" v kanceláři Pavla pokračují a blíží se k závěru.