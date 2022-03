Náměstek MZV: Čína se bude snažit Rusko podporovat spíše skrytě

Praha - Čína se bude snažit Rusko podporovat spíše skrytě, její aktivní vstup do války na Ukrajině je nepravděpodobný. Na dnešním jednání sněmovního zahraničního výboru to uvedl náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák (ODS). Směrem navenek podle něj Čína postupuje velmi opatrně, dovnitř ale čínská propaganda přejímá ruskou rétoriku včetně dezinformačních kampaní.

Kozák spojil záležitost i s podzimními volbami do vysokých komunistických orgánů v Číně. Aktivní zapojení Číny do konfliktu by neslo riziko, což by pro prezidenta Si Ťin-pchinga znamenalo nevýhodnou pozici na sjezdu komunistické strany. "Myslím, že Čína se bude snažit spíše Rusko podporovat skrytě, ale ne aktivně vstupovat do války," uvedl.

Postoj Číny je podle něj složitý. Na jednu stranu nechce, aby Rusko padlo, protože je pro asijskou zemi výhodné, když je více států, které jsou v opozici proti Západu, a neupírá se tak pozornost pouze na Čínu. Zásadně oslabené Rusko ale zase Čína může využívat ekonomicky, protože na ní bude do jisté míry závislé, míní Kozák.

"Směrem navenek Čína postupuje velmi opatrně, ale dovnitř čínská propaganda přejímá ruskou rétoriku včetně dezinformačních kampaní o údajném vývoji amerických chemických a biologických zbraní na Ukrajině," dodal Kozák. Propaganda je podle něj poměrně úspěšná, Číňané stojí za ruským prezidentem Vladimirem Putinem a roste jejich pohrdání Západem. Případné náznaky odporu jsou rychle likvidovány cenzurou.

V pátek se uskuteční virtuální summit Evropské unie a Číny, jehož tématem bude mimo jiné právě čínská pozice k ruské invazi na Ukrajině. "Česká republika dala unijním představitelům, kteří se virtuálního summitu zúčastní, jasný mandát ohledně toho, co musí směrem k Číně zaznít. Jakákoli podpora Putina je nepřijatelná a negativně ovlivní nejen vztahy mezi Evropskou unií a Čínou, ale i bilaterální vztahy mezi Čínou a jednotlivými členskými státy," dodal Kozák.