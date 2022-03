Náměstek MZd: Do konce týdne chceme vyřešit zaměstnávání ukrajinských lékařů

Praha - Do konce týdne by ministerstvo zdravotnictví mělo rozhodnout o zaměstnávání lékařů z Ukrajiny, u nelékařských zdravotníků se už rozhodlo. Poslancům zdravotnického výboru to dnes bez dalších podrobností řekl náměstek ministra Jakub Dvořáček. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že jako stážisté pod dohledem by lékaři z Ukrajiny mohli pracovat i v ambulantních zařízeních. Navrhuje také, aby odbornou zkoušku, která jim umožní pracovat samostatně, mohli skládat i v angličtině. Řešení ale podle něj musí být na úrovni celé EU.

V současné době musí podle platné legislativy zdravotníci ze zemí mimo EU složit potřebné odborné zkoušky v češtině nebo mohou na povolení ministerstva ve zdravotnických zařízeních, kde je povoleno vzdělávání, vykonávat až roční praxi pod dohledem zkušenějšího lékaře.

"Máme jasno, jak budeme postupovat u nelékařských profesí. U lékařů na tom pracujeme, předpokládám, že postup budeme mít do konce týdne," řekl Dvořáček.

Válek chce stáže na tři měsíce až rok, se kterými počítá i současná legislativa, umožnit i v ambulantních zařízeních, které mají akreditaci pro vzdělávání, třeba v ordinacích stomatologů nebo gynekologů.

"Hledám cestu, jak to udělat i bez změny zákona. Pokud by byla nutná změna zákona, tak ji předložím do tří týdnů. V žádném případě nesmí nastat to, že by byla ohrožená péče o české pacienty na základě jazykové bariéry. A nesmí nastat to, že by pro naše zdravotníky se nějak zhoršil vstup na trh práce v EU," uvedl.

Proto by se podle něj měl i další postup koordinovat na úrovni celé EU. Na schůzce unijních ministrů zdravotnictví přednesl návrh, aby stejně jako v současné době zahraniční studenti medicíny skládají státnice v angličtině, mohli podobně postupovat i při aprobační zkoušce lékaři ze třetích zemí.

"Pokud stojíme o lékaře ze zahraničí, tak bychom jim měli umožnit aprobační zkoušku v angličtině, a aby složili jen zkoušku z českého jazyka," dodal. Rektory vysokých škol, které mají lékařské fakulty, také požádal, aby sjednotili přístup k uznávání diplomů zahraničních zdravotníků a lékařů a rozhodování aprobačních komisí, které zahraniční lékaře zkoušejí.