Pražská Technická správa komunikací (TSK) zahájila 23. února 2019 zatěžkávací zkoušky na mostech u stanice metra C Vltavská (ulice Bubenská) a na nábřeží kapitána Jaroše (na snímku) v Praze 7. Most v Bubenské ulici je ve špatném stavu a musel být podepřen. U mostu na nábřeží TSK zjišťuje jeho stav. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Tři plně naložené kamiony začaly v sobotu po sedmé hodině večer testovat pohyby mostů u stanice metra C Vltavská. Pražská Technická správa komunikací (TSK) chce otestovat stabilitu mostu po jeho podepření. V neděli budou testy pokračovat i na vedlejším mostě na nábřeží Kapitána Jaroše. Kompletní výsledky testů chce TSK představit během týdne, první by mohly být už v pondělí.

"Dnešní zatěžkávací zkouška je návazná na diagnostiku, která byla prováděna na kritickém rameni už v prosinci, kvůli čemuž jsme tehdy museli omezit dopravu. Na tomto vedlejším rameni nepředpokládáme, že by tam byla nějaká konstrukční vada, ale vzhledem k tomu, že je to stejná konstrukce ze stejné doby, tak dnes a zítra ověříme, zda tam není nějaká chyba," řekl náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Mosty jsou z takzvaného předpjatého betonu, do kterého se vkládají ocelová lana, aby byl odolný proti tahu. Stejnou konstrukci měly mosty v Troji nebo v italském Janově, které se loni zřítily. TSK chce zkouškami změřit pohyby mostů. Testy provádí za pomoci přejezdů tří plně naložených aut, každé z nich váží 40 tun. Celkem by tak měl být most zatížen na 120 tun.

Dnešní testy mostu v Bubenské ulici budou trvat zhruba do třetí hodiny ranní, řidiči do té doby budou muset jezdit po objízdných trasách. Doprava se na most vrátí v neděli. Obnoven bude rovněž provoz tramvají, který byl kvůli vybudování podpěr omezen.

Zkoušky budou pokračovat i v neděli, kdy řidiči neprojedou po mostě na nábřeží Kapitána Jaroše a uzavřen bude jeden jízdní pruh pod mostem. Také tady plánuje TSK provést statické i dynamické zatěžkávací testy, při nichž most pomocí tzv. budiče kmitů rozkmitá a bude sledovat jeho pohyby. Omezení provozu bude trvat od 19 hodin do půlnoci.

TSK vedle těchto mostů provádí i další diagnostické zkoušky mostů v Praze. V současnosti je prováděna kompletní diagnostika Hlávkova mostu, dále jsou prověřovány mosty Legií a Palackého. "Tyto mosty prověřujeme, protože je připravujeme do rekonstrukce a jedná se o památkově chráněné mosty," řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Most v Bubenské ulici byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen loni v říjnu a před koncem roku byl po zatěžkávacích zkouškách zprovozněn jeden pruh pro osobní vozy a další auta do 3,5 tuny. Původně most podpíraly provizorní podpěry, počátkem tohoto měsíce prostor pod mostem převzala stavební firma Hochtief, aby zde umístila další podpěry.