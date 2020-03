Nálada v týmu není ideální, řekl před derby Kolář

Praha - Brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář připustil, že nálada v týmu po dvou porážkách ze tří jarních zápasů není ideální. Z toho, že se náskok červenobílých v čele ligové tabulky před druhou Plzní snížil na deset bodů, ale zatím znepokojený není. Pětadvacetiletý gólman věří, že Vršovičtí procitnou v nedělním derby se Spartou, které považuje za ideální možnost k nápravě předchozích zaváhání.

"Nálada asi není ideální, každý vidí, že se trápíme, že nejsme v optimální formě. Byl bych asi slepý, kdybych to neviděl, stejně jako ostatní. Nedaří se, naše výkony nejsou dobré. I lidi nad tím už mávají rukou, my sami taky nevíme, co s tím udělat. Ale kdy jindy to napravit než v derby?" řekl novinářům Kolář.

"Pro nás by byl každý zápas dobrý vyhrát, abychom to zlomili. Věřím, že to v derby nakopneme a ukážeme, že fotbal hrát umíme. Věřím, že vyhrajeme a už nebudeme muset řešit nějaké výkyvy. A pojedeme, jak jsme jeli tu půlsezonu na podzim," doplnil člen širšího kádru reprezentace.

Poslední prohru 0:2 na Slovácku si hráči vyříkávali. "Měli jsme více videa. I jsme si po zápase sedli s kluky a něco jsme si vyříkali. Ale to zůstane u nás v kabině. Každý ví, že může udělat něco víc pro to, abychom takhle hloupě nedostávali góly. Věřím, že jsme se z chyb poučili," řekl.

Jeho tým po podzimu vedl tabulku o 16 bodů, ale během úvodních tří jarních kol více než třetinu náskoku ztratil. "Já nad tím upřímně nijak nepřemýšlím. Pořád máme velký náskok a není proč se otáčet za sebe. Máme furt ideální náskok a je to na nás, jestli budeme ztrácet nebo ne. Furt to máme ve svých rukou," prohlásil Kolář.

Jarní trápení nechtěl spojovat s tím, že Slavii v zimě opustili tři bývalí kapitáni Tomáš Souček, Milan Škoda a Josef Hušbauer. "Suk, Hušba i Škoďák jsou silní mentálně a pomohli nám v důležitých momentech. Ale jsou tu od toho jiní a musíme to vzít na sebe. Já už jsem tu taky dlouho, musím klukům víc pomoci. Vzít tu roli na sebe. Pořád máme velký náskok a furt máme velice dobré hráče, nejlepší v republice. Tak nevím, proč bychom měli přemýšlet nad tím, jestli ty odchody byly velká ztráta," řekl Kolář.

Sparta se na derby naladila středeční výhrou 5:0 v domácím poháru nad Ostravou. "Dlouho se trápili, určitě jim to pomůže. Ale já věřím, že je vrátíme zpátky tam, kde byli. Všichni víme, že máme dobrou bilanci z posledních zápasů se Spartou. Nechci to zakřiknout, ale věřím, že v tom budeme pokračovat," podotkl Kolář.

Oddychl si, že se derby navzdory šíření nového typu koronaviru nakonec bude hrát před diváky. "Určitě by to bylo bez lidí hrozné. Každý zápas bez lidí je hrozný, ale je to derby a to je ještě něco víc. Nedávno jsme to zažili s Libercem bez lidí, a když to řeknu blbě, je to takový přátelák," prohlásil Kolář.

Na jaře už v lize inkasoval tři góly, stále ale s 16 nulami jasně kraluje brankářům. Jedno čisté konto ho dělí od vyrovnání rekordu sezony Petra Čecha a Zdeňka Jánoše. "Vím to, ale nebudu se k tomu upínat. Naposledy jsem se upínal na to, když jsem mohl dorovnat Petra Čecha v neprůstřelnosti, a inkasoval jsem hloupý gól. Teď se snažím nad tím nepřemýšlet a věřím, že to přijde samo," řekl Kolář.