Nákupní centra měla ve druhém čtvrtletí tržby o 17,3 pct vyšší než před covidem

Praha - Nákupní centra v České republice podle své asociace letos ve druhém čtvrtletí dosáhla rekordních tržeb, byly o 17,3 procenta vyšší než v předpandemickém roce 2019. Kumulovaná návštěvnost od začátku roku do srpna byla o 11,8 procenta nižší než před třemi lety. Lidé sice přicházejí do nákupních center méně často, ale utrácejí v nich více než dříve. Vyplývá to z indexu Asociace nákupních center (ACN), který dnes novinářům představili její zástupci.

Tržby byly letos nejvyšší v květnu, stejný měsíc roku 2019 překonaly o 23 procent. Nákupním centrům se ale dařilo i v dalších měsících, v srpnu byly tržby vyšší proti předpandemickému roku o 14,6 procenta. Uplynulé dva roky byly ovlivněny protiepidemickými opatřeními, proto asociace provedla srovnání s posledním běžným rokem.